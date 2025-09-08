¿Ya nació el hijo de Cintia Cossio? Video de Jhoan López ilusiona a sus fans

La influenciadora Cintia Cossio tiene a sus seguidores con intriga si ya tuvo a su bebé luego que su pareja, Jhoan López, compartiera un video en sus redes que despertó las alarmas.

Artículos relacionados Paola Rey Paola Rey anunció su separación de Juan Carlos Vargas tras 15 años de matrimonio

¿Cintia Cossio ya dio a luz a su segundo hijo?

La creadora de contenido antioqueña en las últimas semanas estuvo compartiéndoles contenido a sus seguidores en donde mostraba que ya estaba pasando por sus últimos días de embarazo.

Precisamente, Cintia se había dejado ver disfrutando días atrás de un viaje a la playa en donde dejó ver en varias fotografías su avanzado estado de gestación.

La antioqueña había revelado que estaba a días de conocer a su "pollito" y que cuando naciera ella misma se los presentaría a sus seguidores a través de redes sociales.

"Días antes de que mi pollito llegue a mis brazos, quiero presentárselos oficialmente porque aunque aún está en mi pancita".

Cintia Cossio genera dudas sobre si ya dio o no a luz. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

¿Cuál fue el video de Jhoan López que genera dudas sobre el nacimiento de su hijo con Cintia Cossio?

El influenciador Jhoan López, pareja de Cintia Cossio, fue el encargado de sembrar la duda de si ya nació o no su hijo con la influenciadora.

El antioqueño compartió un video en la mañana del 9 de agosto en el que mostraba a Cintia Cossio sintiendo unas fuertes contracciones.

En el audiovisual se observa a Cintia literalmente retorciéndose del dolor que sentía por las contracciones por lo que se mueve de un lado para otro para tratar de controlar el dolor.

Junto a este video, Jhoan López dejó ver que mientras su esposa tenía las contracciones él no sabía qué hacer y solo se quedó observándola, precisamente, sobre esto bromeó al decir que ese era su aporte.

Mi humilde aporte.

Artículos relacionados Paola Rey Sale a la luz la última publicación de Paola Rey y Juan Carlos Vargas juntos

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al video de Cintia Cossio con contracciones?

Aunque no siempre las contracciones indican que el bebé va a nacer de inmediato, según expertos médicos estas cuando son regulares, frecuentas y más fuertes anuncian que el parto está cerca.

Por este motivo, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y muchos fanáticos de la pareja han estado indagándole al influenciador sobre si ya nació o no su segundo hijo.

Sin embargo, hasta el momento ni Cintia Cossio, ni Jhoan López han salido a confirmar la llegada de su segundo primogénito.