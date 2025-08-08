Paola Rey anunció su separación de Juan Carlos Vargas tras 15 años de matrimonio

La actriz Paola Rey confirmó en las últimas horas que decidieron separarse con el actor Juan Carlos Vargas tras más de 15 años de relación y dos hijos.

¿Cómo anunció Paola Rey su separación de Juan Carlos Vargas?

La actriz Paola Rey sorprendió a sus seguidores en la noche del 8 de agosto al publicar un comunicado en sus historias de Instagram en el que hacía pública su separación de Juan Carlos Vargas.

Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja.

Lo sorprendente del comunicado es que la decisión no la tomaron hasta ahora, sino, dos años atrás cuando según comentó decidieron poner fin a su historia de amor por mutuo acuerdo.

Paola Rey aseguró que no ha sido un proceso fácil la separación con Juan Carlos Vargas por todo lo que vivieron y también por sus hijos Oliver y Leo.

Precisamente, dejó claro que han tratado de llevarlo de la mejor manera por ellos para evitarles el menor daño posible a nivel emocional y psicológico.

Desde entonces, hemos atravesado un proceso de transformación guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos.

¿Por qué decidieron separarse Paola Rey y Juan Carlos Vargas?

Paola Rey reveló detalles de lo que ha sido su proceso de separación y cómo se ha transformado su relación en estos dos últimos años tras tomar la decisión de terminar su vínculo sentimental.

Aunque ya no compartimos la vida en pareja seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, estabilidad y felicidad.

Paola Rey, ganadora de MasterChef Celebrity 2024, confesó que hasta ahora se sintieron con la fortaleza y motivación de hacer pública su separación y más por todo el proceso que vienen afrontando con sus hijos.

Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas.

La actriz dejó claro que en la actualidad y a futuro seguirán en contacto y unidos por sus hijos y que siempre sus decisiones estarán priorizadas por ellos.

Nuestra amistad se ha fortalecido y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos, ser padres presentes, responsables y amorosos.

Paola Rey y Juan Carlos Vargas anunciaron su separación. (Foto Canal RCN)

¿Cómo empezó la historia de amor de Paola Rey y Juan Carlos Vargas?

La historia de amor de Paola Rey y Juan Carlos Vargas fue por muchos años una de las más elogiadas dentro de la farándula nacional.

Esta empezó en 2007 cuando compartieron set de grabación, tras tres años de relación la pareja llegó al altar en 2010 en donde se casaron en una boda religiosa.

En 2013 nació su primer hijo Oliver y en 2018 su segundo hijo Leo. La última vez que se les vio juntos a todos como familia fue en la final de MasterChef Celebrity 2024, en donde la actriz estuvo acompañado por sus padres Cecilia y José y por su exesposo e hijos.