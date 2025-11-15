Melissa Gate alarma en La casa de Alofoke porque dice que va a renunciar: "Yo no creo que aguante"

Todo parece indicar que Melissa Gate no está soportando el reality de La casa de Alofoke en República Dominicana, pues la influencer paisa se sinceró frente a una de las cámaras y no descartó la renuncia.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

¿Melissa Gate va a renunciar a La casa de Alofoke?

Resulta que Melissa Gate está disgustada por los recibimientos de varios de sus compañeros, en especial el de Carlos Montesquieu, quien despertó a la colombiana en medio de la noche y le interrumpió el sueño; algo que a la creadora de contenido no le gusta.

A partir de ello, la influenciadora aseguró que hay límites y, por ende, mencionó la posibilidad de irse de La casa de Alofoke.

Melissa Gate alarma en La casa de Alofoke porque dice que va a renunciar | Foto del Canal RCN.

Melissa Gate está disgustada en La casa de Alofoke | Foto del Canal RCN.

"Yo me voy, es más, yo renuncio, pero acá no me quedo. Uno no se puede quedar en un lugar donde no se siente seguro y donde no se siente bien, nada más por darle a la gente y por darle el gusto a los fans, o sea, lo lamento", sentenció.

De hecho, Melissa Gate recalcó que está siendo muy clara porque hay momentos en los que debe haber respeto.

¿Cuál fue la advertencia de Melissa Gate para irse de La casa de Alofoke?

Melissa Gate lanzó el comunicado a sus seguidores, pero no se va, por ahora, de La casa de Alofoke. En otras palabras, lo que hizo fue advertir que podría renunciar al reality si no cambian las situaciones con ella, en especial si su compañero Carlos Montesquieu la molesta a la hora de dormir.

En la misma corriente de ideas, la finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 comentó que no tolerará una agr3sión física, pues si eso llegase a suceder se va de inmediato o inclusive actuaría de la misma forma.

"Si me dejan tranquila, yo estoy en lo mío, pero si me llegan a toc4r, si me llegan otra vez a despertar, yo no creo que aguante... Ya di la orden, si ustedes ven que me agr3den físicamente, cero súper chats y me sacan de acá... Tampoco que hagan con uno lo que se les dé la gana", confesó Melissa Gate.