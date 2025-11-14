Greeicy abrió su corazón tras los Latin Grammy e hizo estremecedora confesión: “Nadie sabe”

La cantante Greeicy Rendón se ha apoderado de las tendencias en las últimas tras un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que se sinceró sobre lo que ha vivido en el último tiempo.

¿Qué confesión dejó Greeicy sobre su vida tras los Latin Grammy 2025?

Greeicy Rendón asistió a la velada de los premios Latin Grammy 2025 y tras esta noche en el que el talento colombiano fue protagonista se sinceró en sus redes sociales.

Estar aquí siempre será inspirador. Siempre será un motivo para celebrar la MÚSICA y todo lo que hay detrás de ella.

Greeicy empezó su mensaje haciendo alusión a todo lo que vivió en la noche de los premios Latin Grammy en donde se encontró con colegas que la recargaron de energía.

La cantante caleña aseguró que asistir a este evento le abrió los ojos y la hizo confirmar que a pesar de la adversidad que ha tenido en el último tiempo no ha perdido su esencia y foco.

Que el arte siempre vale la pena, siempre valdrá el sacrificio y siempre será de los mejores regalos de esta vida.

Greeicy rompió su silencio sobre lo que ha vivido en el último tiempo. (AFP: Giorgio Viera)

Greeicy Rendón se sinceró sobre lo que ha vivido los últimos meses a nivel familiar y personal

Greeicy se sinceró al asegurar que ha tenido unos últimos meses que para ella los puede definir como una película, porque ha tenido que vivir muchas cosas que la han marcado.

Ha sido una etapa de la vida muuuuy loca. Muy como…de película. ¡De recibir cosas sin merecerlas y tener que callar! De respirar profundo y seguir adelante con la frente en alto. De sonreír a pesar de todo.

La cantante contó que ha tenido días complejos en donde ha sentido que el caos se ha apoderado de su vida y que muy pocas personas pueden llegarse a imaginar.

De muchas cosas hermosas también, pero al mismo tiempo de mucha desilusión, pero dentro de la desilusión, muchísima CLARIDAD…muchísima luz.

La artista aseguró que con todas experiencias han aprendido a no señalar y juzgar a los demás sin antes conocer su versión.

Definitivamente NADIE SABE lo de nadie. Hoy más que nunca aprendo a no señalar, a no creer lo primero que me digan.

¿Qué reflexión Greeicy tras todo lo que ha vivido?

Greeicy al final de su emotivo mensaje aseguró que hoy sabe que tras la tormenta viene la calma y que todo lo que ha vivido la ha hecho tener fortaleza necesaria.

La vida encuentra siempre la manera hermosa de llevarte a lugares oscuros para que descubras que tanto puedes iluminar y que tan grande es tu luz.

La cantante aseguró que todo este mensaje resumía todo lo que sentía que tenía atrapado en su garganta y que quería gritar a los cuatro vientros.

Sé que es muy largo el mensaje, pero créanme que es mucho menos de lo que quisiera gritar.