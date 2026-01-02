Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera sorprendió al celebrar el Año Nuevo acompañado de su novia actual y su expareja

Jhonny Rivera llamó la atención al revelar que recibió el Año Nuevo con Jenny Lopez, su novia actual y Luz Galeano, su expareja.

Así fue el Año Nuevo de Jhonny Rivera junto a su novia actual y su expareja / (Foto del Canal RCN)

La llegada del Año Nuevo suele ser un momento clave para los artistas, y en esta ocasión Jhonny Rivera fue uno de los más comentados por la forma en la que decidió vivir esta celebración.

¿Cómo recibió el Año Nuevo Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera compartió a través de Instagram una fotografía en la que aparece junto a varios miembros de su familia. En la imagen se pudo observar que el cantante estuvo acompañado tanto por su pareja actual, Jenny López, como por su expareja y madre de su hijo, Luz Mery Galeano.

La publicación no incluyó mayores explicaciones, pero fue suficiente para que los seguidores se preguntaran cómo es la relación entre las dos mujeres y cuál es la dinámica familiar que mantienen.

Según declaraciones previas del artista, la relación con Luz Mery Galeano se transformó con el paso de los años en una amistad basada en el respeto. Rivera ha señalado en diferentes ocasiones que no mantiene conflictos con sus exparejas y que el vínculo actual está enfocado en el bienestar de su hijo.

¿Qué relación mantiene Jhonny Rivera con Luz Mery Galeano?

Jhonny Rivera y Luz Mery Galeano mantuvieron una relación sentimental durante varios años, la cual finalizó en 2010. Desde entonces, ambos han expresado que lograron superar cualquier diferencia y construir una relación de amistad.

Jhonny Rivera habla de su relación con Luz Mery Galeano / (Foto del Canal RCN)

En redes sociales se les ha visto compartir momentos familiares y participar en contenidos junto a su hijo Andy Rivera, lo que para muchos internautas es signo de una convivencia estable.

El cantante ha manifestado que el pasado sentimental quedó atrás y que existe un trato respetuoso, incluso con las parejas actuales de ambos. Esta postura ha sido reafirmada por publicaciones y apariciones públicas en las que se evidencia una interacción tranquila.

¿Cómo es la relación entre Jenny López y Luz Mery Galeano?

La presencia de Jenny López, actual novia de Jhonny Rivera, también generó comentarios. Sin embargo, no se conocen reportes de conflictos entre ella y Luz Mery Galeano. Por el contrario, los fans destacan que ambas han coincidido en espacios familiares sin que se registren situaciones de tensión.

La relación entre Jenny López y Luz Mery Galeano / (Foto de Freepik)

Jenny López ha explicado que comprende la buena relación entre Jhonny y su expareja y que no le resulta incómodo que compartan tiempo por el vínculo que los une como padres. Luz Mery, por su parte, ha mantenido una postura enfocada en la armonía familiar y en el apoyo a su hijo.

La celebración de Año Nuevo, sumada a un video que se viralizó en TikTok, donde Andy y Jenny interpretan una canción mientras Luz Mery los graba, reforzó la percepción de una familia que, pese a los cambios, mantiene una relación basada en el respeto y la unión.

