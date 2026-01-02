Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción: "no puedo más"

El cantante Luis Alberto Posada generó sorpresa entre los asistentes tras una reacción inesperada durante su concierto en Cali.

Luis Alberto Posada llama la atención durante concierto en Cali / (Foto de Freepik)

Un momento ocurrido en un concierto de Luis Alberto Posada durante la Feria de Cali se convirtió en tema de conversación digital por una situación inesperada en el escenario, generando confusión entre los asistentes.

¿Qué ocurrió en el concierto de Luis Alberto Posada en Cali?

Durante su presentación, Luis Alberto Posada interrumpió el espectáculo y, con un tono serio, se dirigió al público para explicar que no continuaría cantando. Según expresó en el escenario, el motivo estaba relacionado con el sonido del evento, el cual, de acuerdo con sus afirmaciones, no le permitía seguir con normalidad.

"Definitivamente, con este sonido, no puedo más. Que Dios los bendiga. Muchas gracias", dijo.

Luis Alberto Posada sorprendió a sus fans de Cali / (Foto de Freepik)

El artista se despidió de los asistentes con un mensaje final y abandonó el escenario, lo que generó sorpresa entre los fans que se encontraban en el show. Varios de los presentes quedaron en silencio, mientras otros intentaban entender lo que estaba sucediendo en ese momento del concierto.

¿Cuál actuó Luis Alberto Posada luego de salir del escenario?

Minutos después de su retiro, Luis Alberto Posada regresó al escenario y aclaró que todo hacía parte de una broma. El propio cantante explicó que la situación había sido planeada y que su intención era sorprender a los asistentes.

Al reaparecer en el escenario, Luis Alberto Posada pronunció la frase “Pásenla por inocentes”, una expresión que ha utilizado en otras bromas públicas. Con esto, los asistentes entendieron que el episodio no correspondía a un problema definitivo con la presentación.

El ambiente del concierto cambió nuevamente y dio paso a reacciones de sorpresa y comentarios entre los asistentes.

¿Qué dijo Luis Alberto Posada en redes?

Posteriormente, el artista también se refirió a lo ocurrido a través de sus redes sociales. Allí señaló que el sonido no había estado en las condiciones esperadas y que ese detalle fue usado como base para la broma realizada durante el show. En sus publicaciones, dejó claro que el objetivo era generar una reacción inesperada en el público.

Luis Alberto Posada habló de su concierto en Cali / (Foto de Freepik)

El video del momento comenzó a circular en plataformas digitales poco después del concierto. Los internautas afirmaron que la escena los tomó por sorpresa y que, tras conocerse que se trataba de una broma, continuaron disfrutando del show con normalidad.

La presentación continuó luego de la aclaración, y el concierto cerró sin mayores novedades. Sin embargo, el episodio quedó registrado en video y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la participación de Luis Alberto Posada en la Feria de Cali.

