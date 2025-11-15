Violeta Bergonzi abrió su corazón e hizo inesperada confesión tras obtener la filipina en MasterChef Celebrity

Ya se conocieron los seis finalistas de la décima temporada de MasterChef Celebrity, y a su vez la llegada de las anheladas filipinas que marcan un nuevo rumbo en la competencia, pues se trata nada y nada menos, del selecto grupo que hará todo lo posible por asegurar su gupo en la gran final.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi tras obtener la filipina en MasterChef Celebrity?

Una de las participantes que, con esfuerzo y disciplina, logró obtener la filipina fue Violeta Bergonzi, quien en las últimas horas compartió un emotivo post en el que celebró este importante logro que hoy la lleva a ser una de las mejores cocineras de esta temporada.

"Tengo Filipina, no me la creo. Gracias a mi familia por tantos sacrificios. Tiempo sin estar juntos, noches sin dormir estudiando, intento tras intento para aprender de a poco" fueron las palabras que la presentadora agregó a la descripción para referirse a los retos que ha significado llegar a este punto tan trascendental del reality.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi tras recibir su filipina en MasterChef Celebrity 2025?

Así mismo, la payanesa se mostró positiva pero sobre todo expectante por lo que se viene de aquí en adelante, dejando claro que confía en los planes de Dios y, haciendo énfasis en los sentimientos que la invaden en este momento: gratitud y orgullo.

Así reaccionó Violeta Bergonzi tras recibir la filipina en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

En el mencionado post que Bergonzi compartió en su cuenta de Instagram, además de su sentida dedicatoria para reconocer su desempeño, también dio a conocer unas fotografías en las que se e observa cocinando, y otra junto a su compañero Pichingo.

¿Qué reacciones dejó el post de Violeta Bergonzi recibiendo su filipina?

Como era de esperarse, el mensaje provocó una ola de reacciones entre los más fieles seguidores de Violeta en el programa, por lo que no dudaron en elogiarla por su brillante participación y por demostrar en cada plato por qué es merecedora de esta filipina.

Esto dijo Violeta Bergonzi tras obtener la filipina. Foto | Canal RCN.