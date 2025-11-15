Joven logra que Karina García deje a un lado la vanidad y confiese su mayor sueño, ¿cuál es?

Avanza el reality de La mansión de Luinny, propuesta de convivencia en República Dominicana hasta donde la influencer colombiana Karina García arribó.

Karina García está dividiendo las opiniones, pues hay quienes la quieren y quienes no. Sin embargo, la modelo paisa continúa entreteniendo y buscando que la apoyen hasta la final del reality, el cual se prevé que solo dura un mes.

¿Cuál es el mayor sueño que tiene Karina García?

En estas producciones es común que los sentimientos y las emociones sean más potentes, razón por la que en medio de una charla con uno de sus compañeros participantes, Karina García habló de su mayor sueño en la vida y sorprendió porque no tiene que ver con los lujos o el dinero.

Karina García es una mujer vanidad

Karina García ha dicho de manera repetitiva que a ella le gusta la abundancia, de modo que para varios es una mujer "exigente" e "interesada".

No obstante, cuando le preguntaron sobre el anhelo que más espera que se le haga realidad, puso el amor por encima de otros factores.

Lo anterior porque la influencer colombiana manifestó que quiere una familia feliz, en el sentido de que aunque ama a sus hijos y sus amigos, sueña con una energía masculina que la quiera a ella y a los demás.

"Ser feliz con mi familia, yo anhelo una familia. Tengo una familia muy linda que son: mi perrito, mis mejores amigos y mis niños. Pero siempre he soñado con tener esa figura masculina que nos complemente, sé que nosotros somos suficientes, podemos lograr ser felices, pero no sé", reveló Karina García.

¿Por qué Karina García sueña con una familia feliz?

En la misma vertiente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 complementó que sueña con una familia porque no la tuvo cuando era una niña.

"Eso me pone muy sentimental, pero siempre he querido tener una familia", respondió Karina García.

Karina García sueña con tener una familia feliz

Es preciso recordar que hace un buen tiempo Karina intentó una relación con el cantante Altafulla, pero no dio frutos. Los hijos de la modelo querían al artista.