Alejandra Ávila rompió el silencio porque le dicen que ya no es la misma en MasterChef: "Sería peor"

La actriz Alejandra Ávila se convirtió en la primera semifinalista de MasterChef Celebrity 2025.

Aunque se trató de un momento especial para la actriz, sus emociones estuvieron divididas porque ganó y hubo un plato de su compañera de Violeta Bergonzi.

¿Qué dijo Alejandra Ávila por ser sentimental en MasterChef Celebrity?

El triunfo de Alejandra generó múltiples reacciones, muchas de ellas negativas criticando su sentimentalismo.

A partir de ello, la artista decidió romper el silencio y apareció en historias de Instagram en las que no solo dio su punto de vista, sino que les contestó a sus detractores.

Alejandra Ávila es la primera semifinalista de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Lo primero que Alejandra Ávila expresó fue que la recta final de MasterChef Celebrity es una realidad, pues solo queda una semana de competencia, luego recalcó que ganó en el reto donde ella entró a cocinar en la mitad de la preparación que tenía Violeta, así que sabía que su compañera anhelaba preparar el postre porque lo cocinaba con su hija.

"Obvio, soy un ser humano sensible, soy una buena amiga y aunque es una competencia, me parecía un poco injusto ganar de esa forma, más con un plato que ella (Violeta) soñaba hacer para dedicarle a su hija", señaló Alejandra Ávila.

¿Qué les respondió Alejandra Ávila a los que le dicen que es "otra" en MasterChef Celebrity?

Por otra parte, Ávila se defendió de los que están diciendo en redes que ella entró siendo una en MasterChef Celebrity, 10 años, y ahora es "otra".

De acuerdo con la artista, ella es una mujer real que siente y tiene derecho a manifestar sus afectos, pero eso no la convierte en alguien diferente.

Alejandra Ávila se defendió de los detractores | Foto del Canal RCN.

"Yo sí soy sentimental, sensible, lloro porque sí y porque no, es mi forma de ser y no me afecta en lo absoluto. Lloro por injusticia, por felicidad, por tristeza, por frustración, sería peor donde yo fuera grosera o reaccionara de otra forma", remarcó Alejandra Ávila.

Finalmente, la primera semifinalista de MasterChef Celebrity comunicó que para este punto de la producción de cocina ella y sus compañeros llevaban cuatro meses sin dormir, agotados y eso también toma relevancia.

"Para todas las personas que son groseras y escriben cosas horribles, cada quien da de lo que tiene en su corazón", concluyó.

