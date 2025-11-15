Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

La colombiana Shakira apareció en la premier mundial de la película Zootopia 2, producción en la que ella participa. Sin embargo, la estrella no llegó sola, sino que sus hijos Sasha y Milan la acompañaron.

¿Cómo llegó Shakira y sus hijos a la premier de Zootopia 2?

Combinados, así llegaron Shakira y sus hijos a la premier de la película, ya que todos lucieron trajes de color lila.

La colombiana y sus retoños aparecieron en El Capitan Theatre, así que captaron la atención y la prensa no dudó en hacerles preguntas.

Precisamente, en una de las conversaciones que entabló la barranquillera y sus hijos con la prensa, quedó demostrada la fluidez que tienen Sasha y Milan para el inglés, pues dejaron escuchar que tienen dominio del idioma y eso generó aplausos en redes sociales.

Shakira y sus hijos combinaron sus atuendos | Foto Alberto E. Rodriguez / Getty Images via AFP.

¿Por qué Sasha y Milan, hijos de Shakira, hablaron en inglés?

Shakira reveló que sus hijos también hacen parte del proyecto, así que cuestionaron directamente a los niños en la premier.

Primero, Milan dijo que la experiencia fue increíble, a la vez que destacó que se sintió bien. Después, Sasha tampoco se quedó atrás y expresó en la lengua anglosajona que es su primera participación al lado de su mamá y hermano, de modo que le agradó mucho.

Enseguida, debido al desenvolvimiento de los niños a la hora de comunicarse en inglés, se viralizaron en las plataformas digitales. La mayoría de los internautas los felicitó, al igual que a la colombiana por la educación que Sasha y Milan están recibiendo.

Este es el video que dejó en evidencia a los hijos de Shakira hablando en inglés en plena entrevista:

¿Los hijos de Shakira están interesados por la industria del entretenimiento?

Aunque la participación de Sasha y Milan en Zootopia 2 es pequeña, una vez más Shakira demostró que quiere que sus hijos hagan parte de su vida.

Sin embargo, el menor, es decir, Sasha, es de los que más interesados se ve por ser parte de la industria del entretenimiento, ya que no le teme a expresarse y, además, aseguró que le encantaría seguir participando en proyectos de este tipo.