Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

El equipo de Shakira habría impedido que Shakibecca, una imitadora, se acercara a la cantante.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Shakira y sus hijos en la premiere de Zootopia 2.
Shakira (Foto de Alberto E. Rodríguez/AFP)

Durante el concierto de Shakira realizado en el Vive Claro en Bogotá, se registró una situación que se volvió viral en redes sociales.

Mientras la artista interpretaba la Music Sessions No. 53, una mujer identificada como Shakibecca, conocida por imitar a la cantante, intentó acercarse a la zona principal del escenario vestida de manera similar al atuendo utilizado por la barranquillera en esa parte del espectáculo.

¿Qué pasó con Shakibecca en un concierto de Shakira en Bogotá?

Según los videos grabados por el público, la imitadora avanzó entre los asistentes con la intención de aproximarse a la tarima. Sin embargo, antes de que lograra hacerlo, el equipo de seguridad la tapó.

¿Qué sigue en la gira de Shakira por Latinoamérica?
Shakira / (Foto de AFP)

Los guardias actuaron de forma inmediata y se detuvieron enfrente de ella, evitando cualquier interrupción en el desarrollo del concierto. Shakira continuó con su presentación sin detener el espectáculo ni hacer referencia al hecho.

La intervención fue registrada por varios asistentes y pronto comenzó a circular en plataformas digitales como TikTok y X, donde acumuló miles de reproducciones.

¿Quién es Shakibecca, la imitadora de Shakira?

Las imágenes difundidas generaron comentarios divididos entre los usuarios. Algunos consideraron justificada la acción del personal de seguridad, argumentando que el parecido del vestuario podría generar confusiones y que la aproximación no autorizada representaba un riesgo en un evento de alta afluencia.

Otros usuarios defendieron a la imitadora, afirmando que su intención era acercarse por admiración y no interferir con la producción.

Recordaron también que la creadora de contenido ha asistido a otros conciertos de Shakira en diferentes países y ha participado en actividades públicas sin mayores inconvenientes.

Revelan que dos exnovios de Shakira estuvieron en su último concierto en Bogotá
Shakira (Foto: AFP / Juan Mabromata)

La figura de Shakibecca ya había sido tema de conversación previamente, especialmente por su presencia constante en eventos relacionados con la artista y por otros episodios en los que también intentó acercarse a zonas restringidas.

Sin embargo, este incidente en Bogotá fue el que obtuvo mayor visibilidad debido a la difusión masiva en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció reconocido cantante de cumbia Talento internacional

Falleció reconocido cantante de cumbia tras sufrir picadura de avispa

El cantante no resistió a una reacción alérgica que avanzó con rapidez, alcanzó a llegar al centro médico.

Reconocido fotógrafo colombiano fue hallado muerto en México Talento nacional

Reconocido fotógrafo colombiano fue hallado muerto en México: esto es lo que se sabe

El caso del fotógrafo colombiano encontrado sin vida genera incertidumbre mientras avanzan las investigaciones.

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio

'La mansión de Luinny' es tendencia en Colombia, razón por la que se preguntan sobre el financiamiento del reality.

Lo más superlike

Karol G le hace fuerza a los rumores de su supuesta ruptura con Feid Karol G

¿Siguen juntos? Karol G y Feid causan confusión con sus nuevas publicaciones

Los cantantes compartieron contenido que reactivaron las especulaciones sobre su relación.

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Fans de Beéle reaccionan en redes a su primera de seis fechas en el Movistar Arena. Talento nacional

Beéle: así reaccionaron sus fans a su primer show en el Movistar Arena ¿Superó las expectativas?

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy