Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

Durante el concierto de Shakira realizado en el Vive Claro en Bogotá, se registró una situación que se volvió viral en redes sociales.

Mientras la artista interpretaba la Music Sessions No. 53, una mujer identificada como Shakibecca, conocida por imitar a la cantante, intentó acercarse a la zona principal del escenario vestida de manera similar al atuendo utilizado por la barranquillera en esa parte del espectáculo.

¿Qué pasó con Shakibecca en un concierto de Shakira en Bogotá?

Según los videos grabados por el público, la imitadora avanzó entre los asistentes con la intención de aproximarse a la tarima. Sin embargo, antes de que lograra hacerlo, el equipo de seguridad la tapó.

Shakira / (Foto de AFP)

Los guardias actuaron de forma inmediata y se detuvieron enfrente de ella, evitando cualquier interrupción en el desarrollo del concierto. Shakira continuó con su presentación sin detener el espectáculo ni hacer referencia al hecho.

La intervención fue registrada por varios asistentes y pronto comenzó a circular en plataformas digitales como TikTok y X, donde acumuló miles de reproducciones.

¿Quién es Shakibecca, la imitadora de Shakira?

Las imágenes difundidas generaron comentarios divididos entre los usuarios. Algunos consideraron justificada la acción del personal de seguridad, argumentando que el parecido del vestuario podría generar confusiones y que la aproximación no autorizada representaba un riesgo en un evento de alta afluencia.

Otros usuarios defendieron a la imitadora, afirmando que su intención era acercarse por admiración y no interferir con la producción.

Recordaron también que la creadora de contenido ha asistido a otros conciertos de Shakira en diferentes países y ha participado en actividades públicas sin mayores inconvenientes.

Shakira (Foto: AFP / Juan Mabromata)

La figura de Shakibecca ya había sido tema de conversación previamente, especialmente por su presencia constante en eventos relacionados con la artista y por otros episodios en los que también intentó acercarse a zonas restringidas.

Sin embargo, este incidente en Bogotá fue el que obtuvo mayor visibilidad debido a la difusión masiva en redes sociales.