¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio

'La mansión de Luinny' es tendencia en Colombia, razón por la que se preguntan sobre el financiamiento del reality.

Omar Murcia Salazar
Foto de Freepik.

Desde hace días, el reality de La mansión de Luinny genera conversación en Colombia. Se trata de una propuesta parecida a La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, pero con uno que otro cambio.

¿Qué se preguntan sobre 'La mansión de Luinny'?

En dicho reality se encuentra la empresaria de fajas Yina Calderón y la modelo Karina García, dos de las más controversiales en La casa de los famosos Colombia.

No obstante, como suele pasar con este tipo de producciones, las especulaciones también hacen eco. Por ejemplo, se empezó a cuestionar de dónde salió el dinero para que Luinny, quien es un reconocido empresario de República Dominicana, produjera una mansión, entre otros factores.

 

Ante esto, salió a la luz de dónde sería el origen para poder llevar a cabo una producción de tal magnitud, fue el mismo Luinny quien habló frente al micrófono.

¿Qué reveló Luinny sobre el dinero de su reality?

En un programa de conversación, le preguntaron directamente al dominicano de dónde salió el dinero de la mansión. Sin problema alguno, el empresario explicó la inversión.

De acuerdo con Luinny, a él le gusta que lo cuestionen respecto al tema económico, pues considera que es un ejemplo para aquellas personas que "vienen de abajo".

"Por ejemplo, en mi caso, nadie puede señalarme con negocios raros ni turbios, el que me conoce sabe que yo soy una máquina de trabajo 24 horas", señaló.

A renglón seguido, expresó que si lo auditan levanta la frente en alto, ya que comunicó que toda la inversión para La mansión de Luinny la puede demostrar.

Así las cosas, el anfitrión del reality se calificó a sí mismo como una "Biblia abierta" y reveló que para un proyecto como estos, que es de gran magnitud, ha puesto todo su empeño, pero a la vez detrás de él hay personas que han confiado y apostado económicamente para que se haga realidad.

En República Dominicana hay una competencia entre realities, ya que aparte de La mansión de Luinny se transmite La casa de Alofoke.

