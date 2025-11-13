Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

Pirlo acusó a Blessd de quedarse con sus regalías y reveló las advertencias de los fans del reguetonero.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Pirlo arremete de nuevo contra Blessd
Pirlo lanza fuertes comentarios contra Blessd. (Foto: AFP)

La tensión entre los artistas del género urbano, Pirlo y Blessd, volvió a encender los titulares tras el lanzamiento del EP ExtraditaBlessd de Blessd, estrenado el 6 de noviembre.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las recientes declaraciones de Pirlo que generó de nuevo la polémica con Blessd?

A pesar del éxito en plataformas digitales y las colaboraciones con otros artistas, Pirlo utilizó sus redes para expresar que se siente traicionado por su colega.

En sus mensajes, Pirlo acusó directamente a Blessd de apropiarse de ideas y quedarse con el 100 % de las regalías de canciones como Ziploc y Somos nosotros, en las que ambos participaron.

Artículos relacionados

“Nunca recibí un peso de esas canciones, todo se lo quedó él. No esperaba esto de alguien que decía querer ayudarme”, afirmó el cantante caleño.

El conflicto también se intensificó por la reacción de los fanáticos de Blessd.

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd
Pirlo lanza fuertes comentarios contra Blessd. (Foto: AFP)

Durante un en vivo en TikTok, Pirlo aseguró que ha recibido fuertes advertencias de sus seguidores, aunque aclaró que no las ha tomado en serio, calificándolos de “menores” y diciendo que hasta ahora no ha tenido un encuentro directo con ellos en la calle.

Además de las disputas por regalías, Pirlo se refirió a un incidente que involucraría a Blessd y Feid durante la final de la Copa América 2024.

Según Pirlo, Feid habría afectado al reguetonero paisa, lo que generó que él también comentara que no toleraría faltas a la lealtad ni el respeto: “Si alguien me falla, no debe meterse con el loco”, aseguró.

Por el momento, Blessd no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.

¿Por qué Pirlo y Blessd están medio de conflictos judiciales?

El enfrentamiento trascendió del rifirrafe en redes sociales y llegó a los tribunales.

Artículos relacionados

El mánager de Pirlo presentó una fuerte denuncia contra Blessd en octubre, alegando delitos graves durante un hecho ocurrido en mayo de 2024, después de la grabación de un video musical en Medellín.

Según la denuncia, el equipo de Pirlo habría sido retenido y despojado de pertenencias, incluidas joyas y relojes, con la intención de vincularlos a un robo.

Blessd negó toda participación y su abogado calificó las acusaciones de falsas.

Pirlo arremete de nuevo contra Blessd
Pirlo lanza fuertes comentarios contra Blessd. (Foto: AFP) (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma y Westcol Westcol

Westcol conoce a Maluma y confiesa por qué tenía miedo de verse con él

El streamer Westcol se conoció con el artista Maluma y habló de las comparaciones que hizo con él.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Beéle sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de su nueva canción “De onde vengo”, escrita en memoria de su padre, Breyner López.

Rosalía en celibato Rosalía

Rosalía reveló que está en celibato: "estoy en cero bajo cero"

La artista Rosalía se sinceró sobre su vida personal tras la promoción de su nuevo álbum Lux.

Lo más superlike

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio

'La mansión de Luinny' es tendencia en Colombia, razón por la que se preguntan sobre el financiamiento del reality.

Camilo Triana reveló los problemas de salud que tiene debido a su obesidad Influencers

Reconocido influencer reveló entre lágrimas las enfermedades que padece tras años de obesidad

Estos son los guapos hombres de La Sustituta Producciones RCN

Estos son los guapos hombres de La Sustituta que pondrán el suspenso y la intriga al límite

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el Museo GRAMMY L.A. Live. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!