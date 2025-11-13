Famoso cantante urbano acusa a Blessd de quedarse con sus canciones: Esto dijo el artista caleño

La tensión entre los artistas del género urbano, Pirlo y Blessd, volvió a encender los titulares tras el lanzamiento del EP ExtraditaBlessd de Blessd, estrenado el 6 de noviembre.

¿Cuáles fueron las recientes declaraciones de Pirlo que generó de nuevo la polémica con Blessd?

A pesar del éxito en plataformas digitales y las colaboraciones con otros artistas, Pirlo utilizó sus redes para expresar que se siente traicionado por su colega.

En sus mensajes, Pirlo acusó directamente a Blessd de apropiarse de ideas y quedarse con el 100 % de las regalías de canciones como Ziploc y Somos nosotros, en las que ambos participaron.

“Nunca recibí un peso de esas canciones, todo se lo quedó él. No esperaba esto de alguien que decía querer ayudarme”, afirmó el cantante caleño.

El conflicto también se intensificó por la reacción de los fanáticos de Blessd.

Durante un en vivo en TikTok, Pirlo aseguró que ha recibido fuertes advertencias de sus seguidores, aunque aclaró que no las ha tomado en serio, calificándolos de “menores” y diciendo que hasta ahora no ha tenido un encuentro directo con ellos en la calle.

Además de las disputas por regalías, Pirlo se refirió a un incidente que involucraría a Blessd y Feid durante la final de la Copa América 2024.

Según Pirlo, Feid habría afectado al reguetonero paisa, lo que generó que él también comentara que no toleraría faltas a la lealtad ni el respeto: “Si alguien me falla, no debe meterse con el loco”, aseguró.

Por el momento, Blessd no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.

¿Por qué Pirlo y Blessd están medio de conflictos judiciales?

El enfrentamiento trascendió del rifirrafe en redes sociales y llegó a los tribunales.

El mánager de Pirlo presentó una fuerte denuncia contra Blessd en octubre, alegando delitos graves durante un hecho ocurrido en mayo de 2024, después de la grabación de un video musical en Medellín.

Según la denuncia, el equipo de Pirlo habría sido retenido y despojado de pertenencias, incluidas joyas y relojes, con la intención de vincularlos a un robo.

Blessd negó toda participación y su abogado calificó las acusaciones de falsas.