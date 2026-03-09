En las últimas horas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras el complicado estado de salud por el que está atravesando un reconocido cantante tras fotos compartidas en sus redes en el hospital.

Además, internautas se preguntan acerca de las razones por las que el distinguido cantante se encuentra de urgencias y muchos le han enviado sentidos mensajes de apoyo en sus redes.

¿Quién es el reconocido cantante colombiano que causa preocupación tras fotos en el hospital?

El nombre de Jesús Navarro, vocalista de la reconocida agrupación Reik, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por unas preocupantes fotografías compartidas en sus redes sociales en el que se refleja que está en el hospital.

En una de las fotografías compartidas mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 619 mil seguidores, se detallan unas fotografías en las que está recostado en una camilla de hospital con unas vendas cubiertas en sus ojos.

¿Qué dijo Jesús Navarro, cantante de Reik tras recientes fotografías en el hospital?

Tras las recientes fotografías de Jesús Navarro, cantante de Reik, al estar en el hospital, miles de internautas le han enviado múltiples mensajes de apoyo en sus redes sociales por el complicado estado de salud por el que está atravesando en la actualidad, aunque, no lo ha confirmado con exactitud.

Con base en esto, Jesús se pronunció con sus seguidores recientemente mediante su cuenta oficial de Instagram que no tiene graves complicaciones, expresando las siguientes palabras:

“No se asusten. Se ve todo más aparatoso de lo que está. Todo anda bien. No puedo contestar, pero agradezco cada mensaje que llega”, agregó Jesús Navarro, cantante de Reik.

Entre tanto, la agrupación musical Reik, se ha destacado en ser una de las más reconocida del género pop, la cual ha tenido gran popularidad en distinguidas canciones como: ‘Ya me enteré’, ‘Noviembre sin ti’, ‘Un año’ y ‘Me niego’.