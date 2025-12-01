Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal se molesta si se quita su anillo de boda

Una vez más, la cantante Ángela Aguilarvolvió a estar en el centro de la conversación luego de que durante uno de sus más recientes conciertos hiciera un comentario sobre su matrimonio que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

¿Por qué Ángela Aguilar volvió a estar en el centro de la conversación?

El momento que tuvo lugar en Texas en medio de su gira ‘Libre Corazón’, ocurrió justo cuando la cantante le pidió a su equipo que le trajean su rebozo, instante en el que hizo una confesión mientras se ajustaba su argolla de matrimonio.

“Es que no me cabía el anillo por los guantes y se iba a enojar mi esposo. Ya me lo pusieron... ¿Ya vieron?”, fueron las palabras de la artista durante el show.

La afirmación de la afamada intérprete llevó a que los asistentes del concierto respondieron entre aplausos sus declaraciones, y no solo ellos, pues en redes sociales también empezaron a circular videos del comentado momento.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su boda con Christian Nodal?

Con este gesto, que ha llamado la atención de la prensa y las plataformas digitales, la cantante dejó en evidencia sus planes de casarse por segunda vez con Christian Nodal, en medio de la controversia que ha perseguido su relación debido a cómo ocurrieron los hechos luego de que el cantante confirmara su ruptura y posterior noviazgo con Aguilar.

Ángela Aguilar hizo revelación sobre Christian Nodal. Foto | Jason Koerner.

Cabe señalar que el anuncio de esta segunda boda se dio en los últimos días en medio de su gira en Estados Unidos, cuando Aguilar sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente: “¡Vayan a mi boda!, me voy a casar… en mayo, por la iglesia”.

Con esta declaración, confirmó que tras su enlace civil en julio de 2024, ya están planeando una celebración eclesiástica para mayo de 2026.

Por su parte, Nodal reaccionó ante los medios con cierta sorpresa al escuchar la fecha y el anuncio, comentando de la siguiente manera: “Ya estoy casado, ¿de qué hablan? Ah, la boda… claro… sí”, y expresó que la ceremonia la visualiza “bien mexicanota”.