Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelar uno de sus hábitos más curiosos. Su respuesta no solo generó interés, sino que también generó inquietud de muchos internautas que quisieron conocer más sobre los beneficios de esta práctica.

¿Cuál es el secreto de Isabella Ladera para dormir mejor?

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó si dormía “al natural”, ya que en varias ocasiones había mostrado imágenes donde solo se cubría con una sábana. La creadora de contenido respondió afirmando:

“Yes, lo amo, es demasiado cómodo y tiene beneficios como sentirte libre, te da más calma y es re bueno para la piel”.

Isabella explicó que esta costumbre se ha convertido en un hábito porque le permite dormir con mayor tranquilidad. Según contó, desde que las pijamas no hacen parte de su rutina de sueño, se siente más relajada y libre.

¿Cuáles son los beneficios de dormir al natural?

Dormir al natural tiene más ventajas de las que muchos imaginan. De acuerdo con especialistas, esta práctica ayuda a regular la temperatura corporal, lo que mejora la calidad del sueño y permite alcanzar fases más profundas de descanso.

Además, favorece la salud de la piel, ya que permite su ventilación y reduce la acumulación de humedad, evitando irritaciones o infecciones cutáneas. En las mujeres, ayuda a reducir el riesgo de hongos, y en los hombres, contribuye a una óptima salud reproductiva al mantener una temperatura adecuada.

Conoce algunos secretos para dormir mejor / (Foto de Freepik)

También se ha comprobado que esta práctica disminuye los niveles de estrés, ya que un descanso más reparador contribuye a estabilizar la producción de cortisol, la hormona asociada con la tensión diaria.

¿Qué precauciones debes tener si decides dormir al natural?

Aunque es un hábito saludable, los expertos recomiendan mantener ciertos cuidados. La limpieza es clave: se debe cambiar los tendidos de cama una o dos veces por semana y procurar ducharse antes de dormir para mantener el entorno limpio.

Precauciones que debes tener al dormir al natural / (Foto de Freepik)

También se aconseja cuidar la temperatura del dormitorio, manteniéndola entre 18 °C y 21 °C. Usar sábanas transpirables y tener una manta a la mano puede garantizar mayor comodidad.

Por último, se debe considerar la privacidad y el entorno. Quienes comparten habitación o viajan con frecuencia pueden adaptar esta práctica según el contexto. En resumen, este tip puede ser beneficioso si se hace con hábitos de limpieza y condiciones adecuadas.