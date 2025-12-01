Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El mundo del entretenimiento quedó consternado con el trágico fallecimiento del actor Jhon Freddy Martínez, quien perdió la vida en un accidente de tránsito.

¿Qué se sabe del accidente en el que el actor Jhon Freddy Martínez perdió la vida?

Durante esta semana se confirmó el fallecimiento del actor, quien se vio envuelto en un grave accidente de tránsito en el sitio conocido como Los Troncos en Piedecuesta, Santander.

En video de una cámara de vigilancia quedó registrado el impactante momento en el que el actor colisionó contra una camioneta a la altura de un cruce semafórico en este sector de Los Troncos.

Aunque Jhon Freddy fue trasladado de inmediato a un centro médico para ser atendido, minutos después de ser ingresado al centro asistencial falleció por la gravedad de las her*das producto del choque.

Hasta el momento la muerte del actor de 39 años es materia de investigación por las autoridades locales, quienes buscan determinar las causas del accidente y establecer si hubo una imprudencia por parte de alguno de los actores viales.

Se reveló la última publicación del actor Jhon Freddy Martínez antes de su fallecimiento. (Foto: Freepik)

¿Cuál fue la última publicación del actor Jhon Freddy Martínez antes de su fallecimiento?

El nombre del actor Jhon Freddy Martínez se ha apoderado de las tendencias tras su fallecimiento y muchos internautas se han interesado por conocer más detalles de su vida y trayectoria.

Precisamente, en las últimas horas se reveló cuál fue esa última publicación que hizo el actor en sus redes sociales antes de su trágico fallecimiento.

El actor había compartido un adelanto del proyecto en el que estaba trabajando en el último tiempo en donde era director llamado “Pon a sonar las rolas”.

En aquel video Jhon Freddy dejaba ver este proyecto musical con enfoque social el cual tenía planeado lanzar a finales de noviembre.

Le rendirán homenaje a Jhon Freddy Martínez en su último proyecto, ¿cuándo sale?

Recientemente, las personas que trabajaron con Jhon Freddy Martínez en este proyecto llamado “Pon a sonar las rolas” anunciaron que este proyecto saldrá a la luz y le rendirán un homenaje al actor.

Según agregaron el pie de foto de esta publicación, este videoclip saldrá el próximo 21 de noviembre y con él le rendirán un homenaje póstumo al actor que se esforzó bastante en este proyecto.

Este es el railer del videoclip "Pon a sonar las rolas" el cual será lanzado este viernes 21 de noviembre en homenaje póstumo a Jhon Freddy Martinez su director.

Jhon Freddy era un amante de todo lo que tuviese que ver con el arte y el mundo audiovisual, así lo especificaba en su biografía de Instagram: "En este sitio veras videos y detrás de camaras de producciónes audiovisuales. Conocerás un poco más de la magia del cine".