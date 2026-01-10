Yina Calderón ha estado en el centro de las miradas tras especularse que habría iniciado un romance con Juan David Tejada, expareja y padre del hijo de Aida Victoria Merlano.

¿Yina Calderón inició un romance con el ex de Aida Victoria Merlano?

El hecho ha generado tanto revuelo que Yina decidió pronunciarse en sus redes sociales. Allí admitió que El Agropecuario le parece un hombre interesante, pero negó que sea su nuevo novio.

Mi vida personal no me interesa volverla un espectáculo o un drama, yo les voy a aclarar de una vez. Juan David (Tejada) no es mi novio, pero es una persona que me parece interesante y que no me molesta conocer, que me atrae. Es la verdad. No busco show, más allá de lo que pueda ser él, me parece un hombre atento, pendiente, me parece un macho. Me gusta… normal. Esperemos a ver

Tras estas palabras y otras en las que había manifestado que ahora era una “agropecuaria”, los seguidores no dudaron en afirmar que estaba naciendo un romance entre el ex de Aida Victoria y Yina, incluso, ya hubo una reacción por parte de Asaf Torres.

Yina Calderón le confesó a sus seguidores que Juan David Tejada le parece interesante y le gusta. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Asaf Torres sobre el posible romance entre Yina Calderón y Juan David Tejada?

En un video que circula en redes sociales, Asaf habla de frente, pero cree que no es real ese romance naciente entre Yina y Juan David.

Mi humilde opinión… solo para ponerme celoso a mí, pero eso se ve como forzado. Se ve forzadito, pero ya di mi humilde opinión. Normal. ¿Por qué me debería poner celoso? Yo no sé quién es el tipo, ni de dónde se conocen. A lo mejor no es para ponerme celoso a mí, es para poner celoso a Westcol

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

Yina reaccionó a las palabras de Asaf y se las tomó con humor, incluso, sugirió que ahora está vinculada a tres hombres: Juan David Tejada, Asaf Torres y Westcol.

“Es Asaf, es el agropecuario, es Westcol… quién será el dueño de corazón”, escribió en dicha publicación la empresaria de fajas.

Lo cierto de todo es que Yina Calderón ya admitió que El Agropecuario le atrae y le gusta, y no cierra la puerta a una futura relación. En el pasado, Tejada ya había sido vinculado con Juliana Calderón, la hermana de Yina, pero al parecer todo se trató de un simple rumor.

Yina Calderón pasó el año nuevo al lado del puertorriqueño Asaf Torres. Foto: RCN

Cabe recordar que, Yina pasó el Año Nuevo con Asaf y lo hizo en Oporapa, Huila, su tierra natal. Sin embargo, la influencer tuvo una amarga experiencia allí, pues algunas personas no la hicieron sentir tan a gusto.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón sorprende con su regreso a la música, ¿ahora es cantante?

Yina no pudo estar totalmente tranquila y terminó inmersa en una situación que puso en riesgo su seguridad. Al final, Calderón hizo un fuerte llamado de atención y pidió más empatía y tranquilidad con ella y su familia.