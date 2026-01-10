Yina Calderón sorprende con su regreso a la música, ¿ahora es cantante?

La empresaria de fajas, Yina Calderón, es una de las figuras públicas más mediáticas en Colombia, pues ha protagonizado diferentes escándalos que la han llevado a ser el titular de noticias en diferentes medios del país.

La polémica mujer es muy activa en sus redes sociales, en donde no se calla nada y opina acerca de los otros famosos que hacen parte de la cultura y entretenimiento colombiano.

Una de las facetas que más ha sorprendió de Yina, no es precisamente por lo que es mayormente conocida, sino es de su gusto por la música.

¿Yina Calderón vuele a la música?

A través de sus historias en Instagram, Yina Calderón reveló que volverá a ser Dj, pues lo había dejado antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2025.

Cuando volvió a su vida cotidiana, no se le volvió a ver con una consola, pero ya anunció el pasado viernes 9 de enero que vuelve a la música.

Yina Calderón enciende redes al anunciar que vuelve a ser DJ. (Foto: Canal RCN)

En otro clip subido por la empresaria y nuevamente Dj, estaba bailando al ritmo de una canción que pareciera que ella cantara con su propia voz; en ese video escribió: “Alistando la música para mañana” y agregó un emoji con ojos de corazón.

¿Yina Calderon dejó su empresa de fajas para dedicarse a la música?

La creadora de contenido, empresaria y Dj no ha dejado de un lado su empresa de fajas, pues sigue promocionándolas en sus redes sociales.

Lo que sí, es que no ha vuelto a su programa Escándalo TV, un espacio creado por ella y un amigo, en donde se expresa y opina sobre el mundo del espectáculo del país.

Por ahora, la empresaria retoma su carrera como Dj y será el alma de sus propias fiestas.

Yina Calderón sorprende al revelar que retoma su faceta como DJ. (Foto: Canal RCN)

¿Yina Calderón reveló si tiene una relación con el Agropecuario?

Por otro lado, Yina habló con la verdad en sus redes sociales, en donde generó revuelo tras compartir el pasado martes 6 de enero, videos y fotos junto a Juan David Tejada, exnovio de Aida Victoria Merlano.

En horas de la tarde del viernes 9, la empresaria reveló que no tiene una relación con el agropecuario, pero lo que sí es que “le gusta” y le atrae por su forma de ser.