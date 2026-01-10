Entre lágrimas Luis Alfonso despidió a Yeison Jiménez tras su fallecimiento

El fallecimiento de Yeison Jiménez dejó una herida profunda en la música popular colombiana y provocó una oleada de reacciones cargadas de dolor, entre todas, una de las más impactantes fue la de Luis Alfonso, conocido como El Señorazo, quien no pudo contener el llanto al referirse a la partida de su amigo y colega.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante se mostró devastado, con la voz entrecortada y un mensaje que reflejó la magnitud de la pérdida.

¿Cómo recibió Luis Alfonso la noticia del fallecimiento?

Luis Alfonso apareció frente a la cámara sin filtros ni poses, dejando ver una faceta profundamente humana y reconoció que el impacto de la noticia fue demoledor y que el dolor que sentía era difícil de describir.

Sus primeras palabras evidenciaron la cercanía que tenía con Yeison Jiménez y la manera abrupta en que la tragedia los sacudió a todos.

El cantante expresó que el ambiente se había tornado pesado y silencioso, como si nadie encontrara las palabras correctas para entender lo ocurrido, pues más allá de la fama o el éxito musical, habló desde el lugar de un amigo que pierde a alguien con quien compartió sueños, escenarios y aprendizajes.

¿Qué recuerdos compartió sobre su amistad con Yeison Jiménez?

Luis Alfonso recordó el vínculo que construyó con Yeison durante los años en que coincidieron dentro y fuera de la tarima, destacó que no solo los unía la música, sino una complicidad genuina, marcada por el respeto y la admiración mutua.

Luis Alfonso rompió en llanto al despedir a Yeison Jiménez con un mensaje. | Foto del Canal RCN.

También hizo referencia a los momentos compartidos creando canciones, recorriendo escenarios y creciendo juntos dentro del género popular.

¿A quiénes dirigió Luis Alfonso su mensaje en medio del dolor?

Además de despedirse de su amigo, Luis Alfonso dedicó palabras llenas de solidaridad a la familia de Yeison Jiménez, envió un mensaje especial a su esposa, a sus hijos y a cada uno de sus seres queridos, reconociendo que ningún mensaje será suficiente para aliviar una pérdida de esa magnitud.

El mensaje de Luis Alfonso que hoy estremece a los seguidores de Yeison Jiménez. | Foto del Canal RCN.

La reacción de Luis Alfonso se convirtió en un testimonio sincero del impacto que tuvo Yeison Jiménez en quienes lo conocieron de cerca, entre lágrimas y silencios, quedó claro que su ausencia no solo enluta a la música, sino también a una generación de artistas que creció junto a él.