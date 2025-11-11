Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Preocupación por Martin Garrix: el DJ fue operado de emergencia en México

Martin Garrix sorprende a sus fans tras ser sometido a una cirugía de emergencia durante su paso por México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Martin Garrix encendió las alarmas tras ser operado de urgencia en México
Martin Garrix fue hospitalizado de urgencia en México: esto fue lo que le pasó. (Foto AFP: Jamie McCarthy).

El reconocido DJ neerlandés Martin Garrix preocupó a sus cientos de seguidores al revelar por medio de sus redes sociales que había tenido que ser hospitalizado y operado de urgencias durante su paso por México.

Artículos relacionados

¿Por qué Martin Garrix fue hospitalizado y operado en México?

En la tarde de este martes 11 de noviembre, Martin Garrix sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al anunciarles que había tenido que ser intervenido de urgencias durante su paso por México tras una fuerte apendicitis.

El DJ Martin Garrix debió ser intervenido quirúrgicamente de emergencia en México
Martin Garrix sorprende a sus fans tras ser sometido a una cirugía de emergencia en México. (Foto AFP: Rudy Carezzevoli).

Con una fotografía en bata azul desde el hospital compartida por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Martin Garrix explicó la situación por la que había pasado en las últimas horas.

Artículos relacionados

Así mismo, reveló que los médicos le habían aconsejado guardar el suficiente reposo para que su recuperación fuera exitosa y no tuviera más complicaciones en un futuro no lejano.

“Mis médicos y mi equipo me han aconsejado encarecidamente descansar y recuperarme para evitar cualquier complicación post c1rugía.”

¿Martin Garrix se presentará en el Festival Internacional del Globo (FIG) 2025 en México?

Vale la pena destacar que el DJ neerlandés tenía programado una presentación en el Festival Internacional del Globo (FIG) en México el próximo sábado 15 de noviembre, y aunque la intervención se llevó a cabo tres días antes, las recomendaciones de los médicos lo llevaron a pronunciarse al respecto para informar que no presentará.

Martin Garrix atraviesa una cirugía de urgencia mientras se encontraba en México
Hospitalizan y operan de emergencia al reconocido DJ Martin Garrix en México. (Foto AFP: Rudy Carezzevoli).

“Estoy realmente desconsolado de compartir que debido a un caso inesperado de apendicitis y a la cirugía que siguió, no puedo actuar en el Festival Internacional Del Globo este sábado. Por favor, sepa que esta decisión no se tomó a la ligera”.

Artículos relacionados

Así mismo, agradeció a sus fanáticos por su comprensión, amor y apoyo, y aseguró que regresaría pronto al país azteca.

“Muchas gracias por su comprensión, amor y apoyo. Un buen recordatorio para mí de que también soy humano, y mi cuerpo necesita algo de tiempo extra para sanar adecuadamente. Enviando mucho amor. Volveré pronto, lo prometo”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Reconocida actriz ha acaparado la atención a través de las redes sociales tras confirmar públicamente su ruptura con su expareja.

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

En las últimas horas, Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, confirmó la detención de Jorge Figueroa.

¿Qué le reclamó Ángela Aguilar a Christian Nodal en pleno show en Estados Unidos? Ángela Aguilar

Ángela Aguilar lanzó reclamo a Christian Nodal en pleno show en vivo en Estados Unidos

Ángela Aguilar habría evidenciado su molestia con Christian Nodal por no estar presente en sus conciertos en EE. UU.

Lo más superlike

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Raúl Ocampo conmovió a televidentes y compañeros de MasterChef Celebrity con sus palabras de despedida tras quedar eliminado.

Cristiano Ronaldo reveló su fecha de retiro Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó fríos a sus fans con inesperado anuncio, ¿se retira de las canchas?

Falleció joven futbolista de 16 años Talento nacional

Fallecieron ahogados joven futbolista colombiano y su padre durante un paseo familiar

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes