Preocupación por Martin Garrix: el DJ fue operado de emergencia en México

El reconocido DJ neerlandés Martin Garrix preocupó a sus cientos de seguidores al revelar por medio de sus redes sociales que había tenido que ser hospitalizado y operado de urgencias durante su paso por México.

¿Por qué Martin Garrix fue hospitalizado y operado en México?

En la tarde de este martes 11 de noviembre, Martin Garrix sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al anunciarles que había tenido que ser intervenido de urgencias durante su paso por México tras una fuerte apendicitis.

Martin Garrix sorprende a sus fans tras ser sometido a una cirugía de emergencia en México. (Foto AFP: Rudy Carezzevoli).

Con una fotografía en bata azul desde el hospital compartida por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Martin Garrix explicó la situación por la que había pasado en las últimas horas.

Así mismo, reveló que los médicos le habían aconsejado guardar el suficiente reposo para que su recuperación fuera exitosa y no tuviera más complicaciones en un futuro no lejano.

“Mis médicos y mi equipo me han aconsejado encarecidamente descansar y recuperarme para evitar cualquier complicación post c1rugía.”

¿Martin Garrix se presentará en el Festival Internacional del Globo (FIG) 2025 en México?

Vale la pena destacar que el DJ neerlandés tenía programado una presentación en el Festival Internacional del Globo (FIG) en México el próximo sábado 15 de noviembre, y aunque la intervención se llevó a cabo tres días antes, las recomendaciones de los médicos lo llevaron a pronunciarse al respecto para informar que no presentará.

Hospitalizan y operan de emergencia al reconocido DJ Martin Garrix en México. (Foto AFP: Rudy Carezzevoli).

“Estoy realmente desconsolado de compartir que debido a un caso inesperado de apendicitis y a la cirugía que siguió, no puedo actuar en el Festival Internacional Del Globo este sábado. Por favor, sepa que esta decisión no se tomó a la ligera”.

Así mismo, agradeció a sus fanáticos por su comprensión, amor y apoyo, y aseguró que regresaría pronto al país azteca.