Ángela Aguilar lanzó reclamo a Christian Nodal en pleno show en vivo en Estados Unidos

La reconocida artista mexicana Ángela Aguilar continúa con su gira ‘Libre Corazón’ con la que ha dado de qué hablar por diversas situaciones. Ahora a esto se le suma su más reciente mensaje ante la ausencia de Christian Nodal en una de sus presentaciones en vivo en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Por qué Ángela Aguilar le lanzó un reclamo a Christian Nodal en pleno show en EE. UU.?

En redes sociales comenzó a circular un corto audiovisual del concierto que Ángela Aguilar presentó hace pocos días en Los Ángeles, Estados Unidos como parte de su gira ‘Libre corazón’ en el que la joven artista menciona la ausencia de su esposo Christian Nodal en este importante día.

El inesperado reclamo de Ángela Aguilar a Christian Nodal. (Foto AFP: Giorgio Viera).

Y es que justo antes de cantar su icónica canción ‘Dime como quieres’ que cantan a dueto, Aguilar comentó que necesitaba la ayuda de los asistentes al concierto porque Christian Nodal no se encontraba presente en ese momento para cantarla junto a ella como es costumbre.

“Esta canción que sigue es una canción que yo canto con una persona que yo amo mucho (…) Quiero que ustedes me ayuden a cantarla, porque como él no está aquí esta noche necesito que ustedes me ayuden”.

Ante las palabras de Ángela el publico reaccionó de manera positiva y procedió a animarla a cantar la canción pese a que su pareja no se encontraba presente.

¿Por qué Christian Nodal no estuvo presente en el concierto de Ángela Aguilar?

Vale la pena destacar que la misma Ángela Aguilar reveló el motivo de la ausencia de Christian Nodal en medio de su gira musical por Estados Unidos, pues no se trataría de una decisión tomada a la ligera sino por un propósito mucho más grande.

Durante su show en EE. UU., Ángela Aguilar lanzó un reclamo a Christian Nodal ante sus fans. (Foto AFP: Dimitrios Kambouris).

Y es que según explicó la joven cantante, Christian Nodal también inició su gira musical, por lo que las fechas de sus conciertos podrían cruzarse en diversas ocasiones y la icónica canción no podría contar con alguno de los dos en concierto.

“Hoy empieza también su gira, así que hay que mandarle mucha buena vibra por allá”.