¿Luisa Fernanda W tiene vitíligo? La influenciadora rompió el silencio
Luisa Fernanda W preocupó a sus seguidores y aclaró si tiene vitíligo tras comentarios en redes sociales.
La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W reapareció en sus redes sociales luego de recibir diversos comentarios de seguidores alarmados por una gran ‘mancha’ en uno de sus brazos. Algunos llegaron a sugerir que la creadora de contenido podría tener vitíligo. Ante esto, Luisa Fernanda rompió el silencio y aclaró la situación.
¿Por qué internautas aseguran que Luisa Fernanda W podría tener vitíligo?
En las últimas horas Luisa Fernanda W compartió con sus cientos de seguidores un nuevo video en el que se mostró realizando uno de sus característicos maquillajes con los que suele inspirar a otras mujeres a lucir bellas y radiantes. Sin embargo, en esta ocasión la reacción de los internautas se inclinó hacia una enorme ‘mancha’ que la creadora de contenido tiene en uno de sus brazos.
Pues a raíz de esto, muchos comenzaron a preguntar y hasta a asegurar que Luisa Fernanda W podría tener vitíligo, una enfermedad cutánea que causa la pérdida del pigmento de la piel en diferentes partes del cuerpo que deja como resultado manchas blancas o parches claros bastante notorios.
¿Luisa Fernanda W tiene vitíligo?
Ante la cantidad de comentarios realizados en este último tutorial de maquillaje, Luisa Fernanda W decidió romper el silencio por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para aclarar la situación y poner fin a los rumores frente a su supuesta enfermedad.
Según comentó la creadora de contenido, la gran ‘mancha’ que tenía en su brazo se trataba en realidad de un lunar que ha tenido desde nacimiento, y que la razón por la que no suele mostrarlo en redes sociales se debe a que mucho de su contenido es grabado con su otro brazo.
“Siempre que subo un video en el que se ve mi gran lunar todo el mundo se alarma”
Así mismo, hizo un llamado a las personas a no realizar comentarios frente al físico de otras personas de manera maliciosa ya que no todos contaban con la capacidad de soportarlo sin que estos le afectaran de manera directa.