Falleció reconocida actriz mexicana a los 87 años; participó en el elenco de 'El Chavo del 8'

El mundo de la televisión mexicana se encuentra de luto, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de unas las actrices más emblemáticas que ha tenido el país azteca y que hizo parte de producciones como 'El Chavo del 8' y 'La Rosa de Guadalupe'.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaccionó al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro en pleno desfile

¿Quién es la actriz mexicana que falleció a sus 87 años e hizo parte del elenco de 'El Chavo del 8'?

Se trata de María del Carmen Vela, más conocida como Maricarmen Vela, una talentosa actriz que, aunque nació en España, se mudó a México desde niña y allí construyó una exitosa carrera en la televisión, participando en varias producciones de Televisa.

La actriz, de 87 años, falleció el pasado 7 de noviembre. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores y Actrices a través de su cuenta de Instagram, donde expresaron sus condolencias a la familia y destacaron su valiosa trayectoria como miembro de la institución.

La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, “Maricarmen Vela”, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz".

Artículos relacionados Influencers Reconocido influenciador murió tras sufrir atentado en motocicleta en Bucaramanga

¿De qué murió la actriz 'Maricarmen Vela'?

Aún se desconocen las causas del fallecimiento de la actriz, pero en redes sociales numerosos seguidores la despidieron con emotivos mensajes, recordando con cariño su participación en producciones icónicas como 'El Chavo del 8' y 'La Rosa de Guadalupe'.

Muchos destacaron su carisma, profesionalismo y el legado que dejó en la televisión mexicana, donde se ganó el respeto del público y de sus compañeros de escena.

Aún se desconocen las causas de fallecimiento de la actriz 'Maricarmen Vela'. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Qué papel interpretó 'Maricarmen Vela' en 'El Chavo del 8'?

En 'El Chavo del 8', 'Maricarmen Vela' dio vida a 'Gloria', la tía de 'Paty', un personaje recordado con cariño por los fanáticos del programa.

Su aparición trajo un toque de frescura y simpatía a la vecindad, especialmente por la conexión que logró con los demás personajes en tan poco tiempo en pantalla.

El capítulo en el que participó lleva por título 'Las nuevas inquilinas de la vecindad', donde su llegada causó revuelo, sobre todo en 'Don Ramón', quien no dudó en intentar conquistarla con su característico humor.

Esta participación, aunque breve, se convirtió en una de las más memorables del clásico de Roberto Gómez Bolaños.