Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar

Tras una larga lucha contra el Parkinson, la emblemática actriz fallece dejando estremecedoras reacciones en su familia y colegas.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar
Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar/ Archivos Freepik y AFP: Jag Gundu

F

La industria cinematográfica británica está de luto. Pauline Collins, la talentosa actriz que llevó a la gran pantalla uno de los personajes más entrañables del cine de los años 80, ha fallecido a los 85 años. Su nombre quedará grabado para siempre en la historia del séptimo arte gracias a su memorable interpretación en "Shirley Valentine", papel que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz en 1990.

Collins supo dar vida a Shirley, una mujer británica de mediana edad atrapada en la monotonía de su matrimonio, que decide escapar a Grecia y redescubrir quién es realmente. La actuación de Collins fue tan auténtica y emotiva que resonó con millones de espectadores alrededor del mundo, especialmente con aquellas mujeres que se vieron reflejadas en la búsqueda de identidad y libertad del personaje.

Artículos relacionados

¿De qué murió Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’?

Según informó su familia, Pauline Collins falleció tras padecer Parkinson durante varios años. Esta batalla tuvo fin este 6 de noviembre y aseguran que la actriz murió en paz, rodeada de sus familiares, en su residencia de Highgate, al norte de Londres.

Recordemos que la enfermedad de Parkinson es una condición neurodegenerativa que había limitado su actividad en los últimos años de su vida, sin embargo, sus familiares, colegas y amigos más cercanos siempre estuvieron acompañándola hasta su último día.

Así reaccionaron reconocidos famosos y amigos de Puline Collins ante su muerte

Las reacciones ante la muerte de Pauline Collins fueron profundamente emotivas: su familia y sus allegados la recordaron como "una presencia brillante, ingeniosa y vital en el escenario y en la pantalla" y destacaron su "calidez, sentido del humor y generosidad". La familia expresó que "Pauline fue tantas cosas para tanta gente, desempeñando una variedad de papeles con una autenticidad que la hizo inolvidable".

Su esposo John Alderton declaró que Collins "fue una estrella extraordinaria" con quien tuvo "la gran fortuna de haber trabajado más que con cualquier otro actor" en numerosas series de televisión, películas y obras del West End. "Pero su mejor actuación fue como mi esposa y madre de nuestros hermosos hijos".

Los colegas no se quedaron atrás, Dame Joanna Lumley, quien trabajó con Collins en Shirley Valentine y Russell T Davies, quien trabajó con ella en Doctor Who, lamentaron su partida y resaltaron que fue un gran honor para ellas haber tenido el honor de trabajr juntas y le desearon un "tranquilo viaje".

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

Un nuevo hecho ha impactado las redes sociales. Una influenciadora de 31 años fue hallada sin vida en la bañera de un hotel.

Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno Talento internacional

Sacerdote es viral por incursionar como DJ de música electrónica y visitará Colombia

El portugués Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno

Cantante mexicano se hace viral tras lucir una ruana boyacense en concierto. Viral

Cantante mexicano lució ruana boyacense en concierto y se hizo tendencia

Un destacado artista mexicano lució en concierto una ruana, la prenda más representativa de Boyacá y una de las más famosas en Colombia.

Lo más superlike

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo