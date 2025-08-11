Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar

F

La industria cinematográfica británica está de luto. Pauline Collins, la talentosa actriz que llevó a la gran pantalla uno de los personajes más entrañables del cine de los años 80, ha fallecido a los 85 años. Su nombre quedará grabado para siempre en la historia del séptimo arte gracias a su memorable interpretación en "Shirley Valentine", papel que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz en 1990.

Collins supo dar vida a Shirley, una mujer británica de mediana edad atrapada en la monotonía de su matrimonio, que decide escapar a Grecia y redescubrir quién es realmente. La actuación de Collins fue tan auténtica y emotiva que resonó con millones de espectadores alrededor del mundo, especialmente con aquellas mujeres que se vieron reflejadas en la búsqueda de identidad y libertad del personaje.

¿De qué murió Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’?

Según informó su familia, Pauline Collins falleció tras padecer Parkinson durante varios años. Esta batalla tuvo fin este 6 de noviembre y aseguran que la actriz murió en paz, rodeada de sus familiares, en su residencia de Highgate, al norte de Londres.

Recordemos que la enfermedad de Parkinson es una condición neurodegenerativa que había limitado su actividad en los últimos años de su vida, sin embargo, sus familiares, colegas y amigos más cercanos siempre estuvieron acompañándola hasta su último día.

Así reaccionaron reconocidos famosos y amigos de Puline Collins ante su muerte

Las reacciones ante la muerte de Pauline Collins fueron profundamente emotivas: su familia y sus allegados la recordaron como "una presencia brillante, ingeniosa y vital en el escenario y en la pantalla" y destacaron su "calidez, sentido del humor y generosidad". La familia expresó que "Pauline fue tantas cosas para tanta gente, desempeñando una variedad de papeles con una autenticidad que la hizo inolvidable".

Su esposo John Alderton declaró que Collins "fue una estrella extraordinaria" con quien tuvo "la gran fortuna de haber trabajado más que con cualquier otro actor" en numerosas series de televisión, películas y obras del West End. "Pero su mejor actuación fue como mi esposa y madre de nuestros hermosos hijos".

Los colegas no se quedaron atrás, Dame Joanna Lumley, quien trabajó con Collins en Shirley Valentine y Russell T Davies, quien trabajó con ella en Doctor Who, lamentaron su partida y resaltaron que fue un gran honor para ellas haber tenido el honor de trabajr juntas y le desearon un "tranquilo viaje".