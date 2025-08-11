Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria publicó inesperado video con misterioso hombre: "me puedes dejar inválida"

En medio de sus conflictos por la separación, la barranquillera compartió reveladora conversación con nuevo hombre.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Aida Victoria publicó inesperado video con misterioso hombre
Aida Victoria publicó inesperado video con misterioso hombre/ Archivo RCN

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano viene siendo tendencia desde hace varias semanas tras revelar públicamente que la relación con Juan David Tejada, quien es el padre de su hijo, habría llegado a su fin, por razones que muy pocos esperaban.

Al parecer, el 'Rey de los agropecuarios' no estuvo a la altura de lo que ella esperaba como mujer y como mamá tras haber dado a luz a Emiliano y decidió ponerle un punto final a su relación, misma que en los últimos días, ha estado en boca de muchos que han querido reaccionar y tomar su postura al respecto.

Artículos relacionados

Aida Victoria sorprendió al publicar video con inesperado hombre: "me puedes dejar inválida"

Sin embargo, fiel a su estilo, la mujer ha querido demostrar que sí hay vida después del complicado proceso que ha vivido y ha continuado con su vida, sus contenidos y sus nuevas funciones como mamá, con las que se ha robado los aplausos de millones de seguidores en redes sociales.

Sin embargo, hay un nuevo suceso que la tiene apoderada de los titulares en el país cafetero y se trata de un inesperado video junto a un hombre, que presuntamente había llegado con cortejos hacia ella, pero su reacción desató risas y comentarios.

"¿Cómo me va a venir a tratar de princesa? ¿Cómo qué princesa? Ósea, tú no respetas, no te estás viendo a ti, me puedes dejar inválida, fíjate en esas manos... nooo, me mat#$, me ahorc#$, no, respeta", expresó la barranquillera.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante el video de Aida Victoria con misterioso hombre?

Como es habitual en estos casos, fue cuestión de minutos para que el video publicado por la también empresaria se hiciera viral y acumulara múltiples reacciones en las plataformas digitales, las cuales estuvieron bastante divididas. Unos, elogiaban a la mujer por su humor e inspiración al seguir adelante por encima de todo y otros le aconsejaron ser más cuidadosa con sus contenidos para evitar malentendidos.

Vale aclarar, que este video hace parte de lo que parece ser una parodia de redes sociales como es bien habitual en ella.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno Talento internacional

Sacerdote es viral por incursionar como DJ de música electrónica y visitará Colombia

El portugués Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán y qué significa su nombre?