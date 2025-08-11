Aida Victoria publicó inesperado video con misterioso hombre: "me puedes dejar inválida"

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano viene siendo tendencia desde hace varias semanas tras revelar públicamente que la relación con Juan David Tejada, quien es el padre de su hijo, habría llegado a su fin, por razones que muy pocos esperaban.

Al parecer, el 'Rey de los agropecuarios' no estuvo a la altura de lo que ella esperaba como mujer y como mamá tras haber dado a luz a Emiliano y decidió ponerle un punto final a su relación, misma que en los últimos días, ha estado en boca de muchos que han querido reaccionar y tomar su postura al respecto.

Sin embargo, fiel a su estilo, la mujer ha querido demostrar que sí hay vida después del complicado proceso que ha vivido y ha continuado con su vida, sus contenidos y sus nuevas funciones como mamá, con las que se ha robado los aplausos de millones de seguidores en redes sociales.

Sin embargo, hay un nuevo suceso que la tiene apoderada de los titulares en el país cafetero y se trata de un inesperado video junto a un hombre, que presuntamente había llegado con cortejos hacia ella, pero su reacción desató risas y comentarios.

"¿Cómo me va a venir a tratar de princesa? ¿Cómo qué princesa? Ósea, tú no respetas, no te estás viendo a ti, me puedes dejar inválida, fíjate en esas manos... nooo, me mat#$, me ahorc#$, no, respeta", expresó la barranquillera.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante el video de Aida Victoria con misterioso hombre?

Como es habitual en estos casos, fue cuestión de minutos para que el video publicado por la también empresaria se hiciera viral y acumulara múltiples reacciones en las plataformas digitales, las cuales estuvieron bastante divididas. Unos, elogiaban a la mujer por su humor e inspiración al seguir adelante por encima de todo y otros le aconsejaron ser más cuidadosa con sus contenidos para evitar malentendidos.

Vale aclarar, que este video hace parte de lo que parece ser una parodia de redes sociales como es bien habitual en ella.