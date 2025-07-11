Karina García vivió un momento inolvidable con visita sorpresa en La mansión de Luinny

Karina García vivió uno de los momentos más emotivos en La mansión de Luinny hasta el momento luego de que una inesperada visita la sorprendiera en medio de una dinámica dentro del reality de República Dominicana.

¿Cuál fue la visita que recibió Karina García en La mansión de Luinny?

En una reciente dinámica liderada por Luinny con todos los participantes del reality republicano, Karina García fue sorprendida con la visita especial de su mánager Deiby Colorado, quien ha estado a su lado desde que tenía 10 años.

La reacción de Karina García ante una visita sorpresa en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

El hombre ingresó a La mansión de Luinny en donde tuvo la oportunidad de tener un acercamiento con Karina y adelantar cuaderno sobre todo lo que estaba sucediendo en el exterior y cómo estaba siendo percibida por la audiencia, dándole así un parte de tranquilidad.

Así mismo, el mánager de la paisa aprovechó el momento para realizar una icónica broma frente a la cantidad de ropa que la influenciadora tiene a su disposición, y lanzando así una indirecta sobre todo lo que vivió en La casa de los famosos Colombia por este mismo aspecto.

¿Por qué Deiby Colorado, mánager de Karina García, bromeó por la cantidad de ropa que tiene?

Y es que en medio de su visita al reality, Deiby Colorado pudo dirigir unas palabras a los participantes en donde mencionó que esta visita también tenía un propósito: llevarle a Karina la maleta con sus 500 vestidos.

Karina García y la emotiva sorpresa que recibió en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Esto con el fin de lanzar una pulla a lo vivido durante La casa de los famosos Colombia en donde la habrían molestado por la cantidad de ropa que recibía cada semana para las galas y su estadía dentro del reality.

“Vine, porque le traje la maleta de los 500 vestidos, ¿preparados? En el otro reality que estábamos la molestaban mucho, porque tenía muchísima ropa, y a algunos de los participantes que no la querían tanto le decía la chica de los 300 vestidos”

Actualmente Karina García parece llevársela bien con gran parte de los habitantes de La mansión de Luinny por lo que su experiencia sería completamente diferente debido a su experiencia en estos formatos.