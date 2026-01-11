Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Video revela que Yeison Jiménez soñaba con estudiar aviación y volar acompañado

Tras su muerte, reapareció un video en el que Yeison Jiménez hablaba de su gusto e intención de estudiar aviación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeison Jiménez explicando lo que sabía de aeronáutica y su deseo de formarse como piloto.
Yeison Jiménez explicando lo que sabía de aeronáutica y su deseo de formarse como piloto. Foto Canal RCN/Freepik

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando conmoción en Colombia y, con el paso de las horas, siguen apareciendo piezas que revelan facetas poco conocidas del artista.

El video muestra a Yeison dentro de una avioneta, acompañado por quien fue uno de sus pilotos de confianza durante varios años, en las imágenes, el artista se muestra tranquilo, sonriente y curioso, hablando de aeronáutica con la misma pasión con la que se refería a la música.

¿Por qué Yeison Jiménez tenía tanto interés en la aviación?

En el video, Yeison explica que su gusto por volar nació gracias al aprendizaje constante junto a su piloto, quien le fue enseñando los fundamentos básicos del vuelo.

Con un tono relajado, el cantante relata que incluso había participado en maniobras como despegues y aterrizajes, siempre bajo estricta supervisión y siguiendo protocolos de seguridad.

 

Lejos de mostrarse imprudente, el artista deja claro que su curiosidad estaba acompañada de responsabilidad, menciona que su intención era, en algún momento, estudiar formalmente aviación, una vez su agenda artística se lo permitiera.

También fue enfático en afirmar que jamás volaría solo, consciente del compromiso que tenía consigo mismo y con su familia.

¿Qué revela el video sobre la relación de Yeison Jiménez con su piloto?

Durante la conversación, explica que las prácticas se hacían con todas las precauciones necesarias, destacando que Yeison siempre estuvo acompañado y que nunca asumió el rol de piloto sin la guía profesional correspondiente.

Un video muestra a Yeison Jiménez explicando lo que sabía de aeronáutica y su deseo de formarse como piloto.
Un video muestra a Yeison Jiménez explicando lo que sabía de aeronáutica y su deseo de formarse como piloto. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Este detalle resulta clave para entender que el acercamiento del cantante a la aviación no respondía a un impulso temerario, sino a una curiosidad genuina por aprender y entender el funcionamiento de las aeronaves.

Quienes conocieron de cerca a Yeison aseguran que era un hombre disciplinado, interesado en comprender a fondo todo aquello que formaba parte de su vida cotidiana, incluido el transporte aéreo que utilizaba con frecuencia para cumplir sus compromisos artísticos.

¿Cuál fue la reacción de sus seguidores al ver nuevamente el video de Yeison Jiménez junto al piloto?

Tras confirmarse su muerte el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, estas declaraciones han sido interpretadas por muchos seguidores como una inquietante coincidencia.

Yeison Jiménez aparece en una avioneta junto a un piloto, explicando su interés por estudiar aviación.
Yeison Jiménez aparece en una avioneta junto a un piloto, explicando su interés por estudiar aviación. (Foto de AFP)

El siniestro, que también cobró la vida de otras cinco personas que viajaban con él rumbo a una presentación en Antioquia, dejó en luto a la música popular y abrió un profundo debate emocional entre quienes hoy recuerdan esas palabras con estremecimiento.

Más allá de las interpretaciones, el video y la entrevista revelan a un Yeison Jiménez humano, reflexivo y consciente de los riesgos, pero también soñador y se convierten en testimonios de un artista que nunca dejó de aprender y que, hasta el final, mantuvo viva su curiosidad por el mundo que lo rodeaba.

