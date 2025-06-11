Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿La Toxi Costeña robó a Yina Calderón y a sus hermanas? Juliana rompió el silencio

Juliana Calderón rompió el silencio por supuesto robo por parte de La Toxi Costeña y sus palabras causaron impacto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón rompió el silencio sobre el supuesto robo de La Toxi Costeña
¿Traición entre amigas? Juliana habló del presunto robo de La Toxi Costeña a sus hermanas y ella. (Foto Canal RCN).

La polémica en torno a la joven cantante conocida como La Toxi Costeña sigue dando de qué hablar, esta vez por un supuesto robo a Yina Calderón y sus hermanas. Ante esto, Juliana, la menor de las Calderón, rompió el silencio para referirse a esta delicada situación.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre La Toxi Costeña y las hermanas Calderón?

La Toxi Costeña continúa en el ojo del huracán luego de que su exmánager, Oswaldo Arcia, realizara públicamente diversas acusaciones en su contra, en las que también terminó involucrando a Yina Calderón y a sus hermanas. El hombre manifestó abiertamente que la amistad entre estas figuras públicas era completamente falsa, al menos de parte de la artista.

Juliana Calderón reaccionó a polémica de La Toxi Costeña y su mánager
Juliana Calderón reaccionó a polémica de La Toxi Costeña y su exmánager. (Fotos Canal RCN)

Así mismo, surgieron rumores que apuntaban a que La Toxi Costeña habría estafado a Yina Calderón y a sus hermanas, lo que generó aún más conmoción entre sus seguidores y un sinfín de reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

Sin embargo, hace pocas horas, Juliana Calderón, la hermana menor de Yina, reapareció por medio de sus redes sociales para referirse al delicado tema y poner fin a la polémica en la que se vio involucrada junto a sus hermanas por comentarios de terceros.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el supuesto robo de La Toxi Costeña a sus hermanas y a ella?

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón decidió responder una inquietud de un seguidor sobre el tema y aclarar públicamente la situación.

La Toxi Costeña tomó acciones legales contra su exmánager
La Toxi Costeña y su equipo legal se pronunciaron. (Fotos Canal RCN)

En un video compartido en sus historias, la menor de las Calderón aseguró que los rumores sobre una presunta estafa por parte de La Toxi Costeña hacia su familia eran completamente falsos, y además expresó su apoyo a la cantante frente a la polémica que enfrenta.

Artículos relacionados

“Esa noticia que sacaron es totalmente falsa. O sea, de verdad, qué embarrada con La Toxi, porque está pasando una situación muy compleja, por todo lo que sacó ese man (su exmánager) diciendo esa cantidad de cosas... Entonces, eso es totalmente falso. A mí La Toxi, ni a mis hermanas, nos ha quitado absolutamente nada”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo