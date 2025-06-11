¿La Toxi Costeña robó a Yina Calderón y a sus hermanas? Juliana rompió el silencio

La polémica en torno a la joven cantante conocida como La Toxi Costeña sigue dando de qué hablar, esta vez por un supuesto robo a Yina Calderón y sus hermanas. Ante esto, Juliana, la menor de las Calderón, rompió el silencio para referirse a esta delicada situación.

¿Qué pasó entre La Toxi Costeña y las hermanas Calderón?

La Toxi Costeña continúa en el ojo del huracán luego de que su exmánager, Oswaldo Arcia, realizara públicamente diversas acusaciones en su contra, en las que también terminó involucrando a Yina Calderón y a sus hermanas. El hombre manifestó abiertamente que la amistad entre estas figuras públicas era completamente falsa, al menos de parte de la artista.

Juliana Calderón reaccionó a polémica de La Toxi Costeña y su exmánager. (Fotos Canal RCN)

Así mismo, surgieron rumores que apuntaban a que La Toxi Costeña habría estafado a Yina Calderón y a sus hermanas, lo que generó aún más conmoción entre sus seguidores y un sinfín de reacciones en redes sociales.

Sin embargo, hace pocas horas, Juliana Calderón, la hermana menor de Yina, reapareció por medio de sus redes sociales para referirse al delicado tema y poner fin a la polémica en la que se vio involucrada junto a sus hermanas por comentarios de terceros.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el supuesto robo de La Toxi Costeña a sus hermanas y a ella?

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón decidió responder una inquietud de un seguidor sobre el tema y aclarar públicamente la situación.

La Toxi Costeña y su equipo legal se pronunciaron. (Fotos Canal RCN)

En un video compartido en sus historias, la menor de las Calderón aseguró que los rumores sobre una presunta estafa por parte de La Toxi Costeña hacia su familia eran completamente falsos, y además expresó su apoyo a la cantante frente a la polémica que enfrenta.

