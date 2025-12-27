Actor de Nickelodeon es internado en un hospital: Su padre habla de sus problemas

El caso de Tylor Chase, conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, ha vuelto a llamar la atención luego de que se viralizaran imágenes del actor viviendo en situación de calle en Los Ángeles.

Ante la creciente preocupación, su padre, Joseph Méndez Jr., rompió el silencio y explicó los problemas de salud mental y las adicciones que han afectado al actor durante más de una década.

¿Qué problemas de salud enfrenta Tylor Chase?

Según Joseph Méndez Jr., la estabilidad de su hijo comenzó a deteriorarse hace aproximadamente diez años. A los 26 años, Tylor fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar, enfermedades que se complicaron por el consumo de alcohol y sustancias ilícitas.

Tylor fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar. (Foto FreePik)

El padre explicó que, aunque el actor ha tenido periodos de recuperación, también ha tenido recaídas debido a que suspendió su medicación.

“Es una persona maravillosa cuando es Tylor; decidió suspender la medicación y reanudó el consumo de sustancias”, comentó Méndez Jr.

A pesar de los esfuerzos de la familia desde 2021, que incluyeron asistencia médica y seguimiento profesional, Tylor se ha resistido a recibir ayuda institucionalizada. La situación ha generado un historial legal con al menos 12 casos penales desde 2023, principalmente por robos menores y consumo de sustancias, sin escalar a delitos graves.

El padre del actor enfatizó que tanto él como la madre de Tylor, Paula Mosisio, han buscado diferentes opciones de tratamiento durante más de diez años. Incluso, Tylor llegó a vivir con su madre en Georgia en un intento de estabilizarse, pero decidió regresar a California y seguir su estilo de vida independiente. La familia asegura que seguirá ofreciendo apoyo siempre que el actor acepte someterse a los protocolos de salud mental necesarios.

¿Qué ocurrió con la ayuda de su compañero Daniel Curtis Lee?

Tras la viralización de su situación, Daniel Curtis Lee, excompañero de elenco, intervino para ayudar a Tylor. Lo llevó a comer, le pagó una habitación de hotel y buscó brindarle un lugar seguro durante las fiestas de fin de año.

Sin embargo, la estancia duró solo unas horas. La administración del hotel informó que el actor abandonó el lugar tras causar daños en la habitación. Según relató Lee en redes sociales, la puerta quedó abierta, el microondas estaba en la tina y el refrigerador volteado.

Tylor Chase abandonó el lugar tras causar daños en la habitación. (Foto FreePik)

Debido a los daños y a la situación crítica del actor, familiares y amigos coordinaron una intervención que derivó en su internación el día de Navidad. Tylor fue ingresado en un hospital del sur de California para una observación médica y psiquiátrica de 72 horas.

Jake Harris, influenciador y empresario de Los Ángeles, explicó que el centro de crisis determinó que Tylor necesitaba ayuda inmediata y que ahora se encuentra bajo atención profesional.

Daniel Curtis Lee añadió que esta intervención fue impulsada por el padre del actor y expresó su esperanza de que finalmente se mantenga en tratamiento.