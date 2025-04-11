Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exmánager de La Toxi Costeña contó qué hizo la cantante con el dinero de La casa de los famosos

Exmánager de La Toxi Costeña reveló en qué se habría gastado el dinero de La casa de los famosos: ni en una casa ni en un negocio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Exmánager de La Toxi Costeña reveló en qué gastó su dinero de La casa de los famosos
Así habría usado La Toxi Costeña el dinero que ganó en La casa de los famosos, según su exmánager. (Foto Canal RCN).

La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sigue dando de qué hablar en redes sociales, pero no por el lanzamiento de una nueva canción, sino por una polémica con su exmánager, Oswaldo Arcia. El empresario reveló en qué habría gastado la artista el dinero que ganó en el reality, el cual, según ella, invertiría en un nuevo negocio, pero él asegura que no fue así.

¿En qué planeaba gastar La Toxi Costeña el dinero que ganó en La casa de los famosos Colombia?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Oswaldo sorprendió a los internautas al realizar una impactante revelación sobre el dinero que La Toxi Costeña había ganado por su participación en La casa de los famosos Colombia.

Sofía Avendaño se refiere al polémico caso de La Toxi Costeña y su exmánager
La Toxi Costeña aseguró que su exmánager habría actuado deshonestamente mientras la representó. (Foto: Canal RCN)

Pues la reconocida exparticipante mencionó a lo largo del reality que pretendía usar parte de su dinero para comprarle una casa a sus hijos, pero hasta el momento esto no se habría materializado.

Además, una vez salió del afamado programa de la vida en vivo, la también influenciadora presumió por medio de sus redes sociales que se encontraba en Bogotá porque planeaba lanzar su propia marca de productos para el cuidado del cabello, pero hasta el momento no ha realizado un anuncio oficial de un lanzamiento relacionado a este proyecto.

¿En qué gastó La Toxi Costeña el dinero que ganó en La casa de los famosos Colombia?

Ahora bien, Oswaldo Arcia, exmánager de La Toxi Costeña, con quien actualmente se encuentra en medio de una polémica que surgió a raíz de un supuesto dinero no desembolsado a la cantante, decidió revelar diversas int1midad3s de la artista para defenderse de sus at4ques.

Exmánager de La Toxi Costeña rompe el silencio y lanza grave acusación contra la artista
Fuerte señalamiento del exmánager de La Toxi Costeña deja a todos en shock. (Foto Canal RCN).

Entre esas la supuesta verdad sobre en qué habría invertido el dinero que recolectó durante su participación en La casa de los famosos Colombia, y que pretendía invertir en diversos negocios en pro de su bienestar y el de sus hijos, pero que no fue así.

Pues según palabras del hombre, la cantante habría invertido gran parte de su dinero en fiestas y alcohol.

“O publico las notas del tío Pacho, hablando de lo mal agradecida que eres con tu tía Marlenis que cuida a tus hijos mientras te la pasas tomando y gastándote la plata que ni tienes, así mismo como te llegó plata de La casa de los famosos y te la gastaste tomando"

