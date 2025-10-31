Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Angie Miller reapareció en redes con inesperada confesión: "el hombre que yo amo murió"

Angie Miller, mujer que estuvo con B-King días antes de su muerte, reapareció en redes sociales con inesperada confesión.

Ingrid Jaramillo Rojas
Angie Miller reaparece y habla del amor perdido: “el hombre que yo amo murió”
Angie Miller sorprende con emotiva confesión: “el hombre que yo amo murió”. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

La modelo venezolana Angie Miller, conocida internacionalmente por haber compartido tiempo con el cantante Bayron Sánchez, ‘B-King’, antes de su muerte, reapareció en redes sociales con una inesperada confesión sobre un hombre.

¿Cuál es el hombre al que Angie Miller hace referencia?

Angie Miller compartió un llamativo video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que se dejó ver cantando la canción de Myriam Hernández, ‘El hombre que yo amo’, mientras se tomaba algunos tragos.

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King
Angie Miller rompe el silencio un mes después de la muerte de B-King. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó dicho audiovisual, pues la joven venezolana que estuvo junto a B-King desde su llegada a México hasta el día de su misteriosa desaparición y posterior muerte escribió un inesperado mensaje en el que mencionaba que el hombre que amaba había fallecido.

Lejos de hacer referencia a B-King, la joven modelo en realidad se refería a su hermano, quien falleció hace cinco años. "El hombre que yo amo murió hace cinco años, te amo hermano", escribió Angie.

¿Angie Miller y B-King eran novios?

Luego de que se confirmara la muerte del cantante colombiano B-King en territorio colombiano, una semana después de ser reportado como desaparecido, Angie Miller comenzó a ser relacionada con el joven cantante, pues compartió los últimos días con él desde su llegada a México.

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King.
Angie Miller habla sobre el caso B-King tras más de un mes de su fallecimiento. (Foto de Jaime Saldarriaga/AFP)

Según el mánager de B-King, la modelo y el cantante tuvieron una conexión inmediata, por lo que desde que se conocieron comenzaron a relacionarse con gran frecuencia. Sin embargo, Angie Miller rompió el silencio y dejó claro que ella y el cantante nunca oficializaron una relación y que su interacción fue netamente amistosa.

Desde entonces, la modelo retomó el control de sus redes sociales y ha estado activa compartiendo diversos contenidos. Entretanto, las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de B-King y esclarecer los hechos continúan en curso.

