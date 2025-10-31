Angie Miller reapareció en redes con inesperada confesión: “el hombre que yo amo murió”

La modelo venezolana Angie Miller, conocida internacionalmente por haber compartido tiempo con el cantante Bayron Sánchez, ‘B-King’, antes de su muerte, reapareció en redes sociales con una inesperada confesión sobre un hombre.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿Cuál es el hombre al que Angie Miller hace referencia?

Angie Miller compartió un llamativo video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que se dejó ver cantando la canción de Myriam Hernández, ‘El hombre que yo amo’, mientras se tomaba algunos tragos.

Angie Miller rompe el silencio un mes después de la muerte de B-King. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó dicho audiovisual, pues la joven venezolana que estuvo junto a B-King desde su llegada a México hasta el día de su misteriosa desaparición y posterior muerte escribió un inesperado mensaje en el que mencionaba que el hombre que amaba había fallecido.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

Lejos de hacer referencia a B-King, la joven modelo en realidad se refería a su hermano, quien falleció hace cinco años. "El hombre que yo amo murió hace cinco años, te amo hermano", escribió Angie.

¿Angie Miller y B-King eran novios?

Luego de que se confirmara la muerte del cantante colombiano B-King en territorio colombiano, una semana después de ser reportado como desaparecido, Angie Miller comenzó a ser relacionada con el joven cantante, pues compartió los últimos días con él desde su llegada a México.

Angie Miller habla sobre el caso B-King tras más de un mes de su fallecimiento. (Foto de Jaime Saldarriaga/AFP)

Según el mánager de B-King, la modelo y el cantante tuvieron una conexión inmediata, por lo que desde que se conocieron comenzaron a relacionarse con gran frecuencia. Sin embargo, Angie Miller rompió el silencio y dejó claro que ella y el cantante nunca oficializaron una relación y que su interacción fue netamente amistosa.

Artículos relacionados Yina Calderón Entrenador de Yina Calderón reveló el plan que no salió como esperaba en Stream Fighters 4

Desde entonces, la modelo retomó el control de sus redes sociales y ha estado activa compartiendo diversos contenidos. Entretanto, las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de B-King y esclarecer los hechos continúan en curso.