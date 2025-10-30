Entrenador de Yina Calderón reveló el plan que no salió como esperaba en Stream Fighters 4

Tras casi dos semanas del polémico enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el ring de boxeo de Stream Fighters 4, el entrenador de Calderón habló por primera vez y confirmó que sí existía un plan por parte de ella para ese día, pero que no salió como esperaba.

¿Cuál fue el plan de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

Hace pocas horas se viralizó en redes sociales un corto audiovisual de una entrevista que concedió el entrenador de boxeo de Yina Calderón, en la que habló sobre la existencia de un plan ideado por la polémica influenciadora para ese día, aunque finalmente no salió como esperaba.

Hermana de Yina Calderón lanzó grave acusación contra Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

El profesional mencionó que Calderón no dimensionó lo que implicaba aceptar el reto en Stream Fighters 4, sino que se dejó llevar por la millonaria suma que le ofrecieron por hacerlo.

Según contó, al llegar el momento de su enfrentamiento con Andrea Valdiri, Yina aún no comprendía del todo lo que sucedería hasta que vio a la barranquillera completamente concentrada en su papel.

El entrenador también relató que ese mismo día Yina se acercó a él para pedirle que ajustara la protección de su casco, ya que presentía que Valdiri la confrontaría con fuerza. Sin embargo, antes de eso, la joven ya había manifestado a su equipo, según comentó el entrenador, que tenía pensado dejarse ganar.

“Lo único que hay que hacer es: yo me monto a ese ring, me hago la que me descache y que la Valdiri me pgue un pño, me tiro al piso y me hago la desmayada. Entonces el equipo le dijo a Yina: ¿pero usted cómo va a hacer eso? Y ella respondió: cuando salgamos yo hablo con Valdiri”.

No obstante, al momento de salir al ring e intentar llamar la atención de Valdiri para comentarle su plan, no logró hacerlo.

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Vale la pena recordar que el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 estuvo marcado por la polémica decisión de Calderón de retirarse tras apenas 10 segundos de combate.

Yina Calderón le respondió a sus hermanas con firmeza tras haberse burlado de ella. (Foto: Canal RCN)

Apenas el réferi dio inicio al encuentro, Yina Calderón alcanzó a lanzar un solo g0lpe, mientras que Andrea Valdiri la acorraló contra las cuerdas y le propinó varios ataques que llevaron a la rápida decisión de Calderón de abandonar el enfrentamiento, dando así la victoria a la barranquillera.