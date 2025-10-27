Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón recordó a Epa Colombia con emotivo video tras alejarse del país: “te extrañaré”

Yina Calderón compartió un emotivo video en el que expresó lo muchos que extrañaría a Epa en esta nueva etapa de su vida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón se despide de Epa Colombia con un video que conmovió a sus seguidores
Yina Calderón sorprende con emotivo video dedicado a Epa Colombia: “te extrañaré”. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón conmovió a sus cientos de seguidores al recordar a la empresaria Daneidy Barrera ‘Epa Colombia’, quien se encuentra privada de la libertad, días antes de ingresar a un nuevo reality en República Dominicana.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo video con el que Yina Calderón recordó a Epa Colombia?

En la tarde de este lunes 27 de octubre, la polémica influenciadora Yina Calderón tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores al compartir un corto y emotivo video en el que recordó un divertido momento junto a Epa Colombia, justo en el momento en el que decidieron oficializar su amistad ante la opinión pública.

Yina Calderón y Epa Colombia
Yina Calderón recordó a Epa Colombia en stream con Westcol/Canal RCN

Antes de que Epa Colombia fuera detenida por las autoridades colombianas y posteriormente condenada a poco más de cinco años de prisión por los delitos cometidos durante las protestas nacionales de 2019, la empresaria y Yina Calderón comenzaron a realizar transmisiones en vivo en donde abordaban diversos temas polémicos de la farándula criolla.

Artículos relacionados

En una de estas emisiones, Karol Samantha, prometida de Epa, les preguntó directamente si ya consideraban que eran amigas, a lo que ambas respondieron: “Sí, ya somos amigas”.

¿Cuál es el nuevo proyecto que Yina Calderón iniciará en República Dominicana?

Vale la pena destacar que Yina Calderón tuvo que dejar Colombia para comenzar un nuevo proyecto en República Dominicana, donde compartirá espacio durante varios meses con personalidades de diferentes partes del mundo.

Libertad de Epa Colombia en diciembre: la sorprendente petición de Yina Calderón
Yina Calderón realiza inesperada petición por la libertad de Epa Colombia en diciembre. (Foto Canal RCN).

Con este proyecto, Calderón continúa su sueño de consolidarse como una chica reality, luego de su recordada participación en La casa de los famosos Colombia, que fue el primer paso en la construcción de este camino que hoy comienza a dar los frutos esperados.

Artículos relacionados

Allí también volverá a coincidir con su examiga Karina García, a quien, según sus propias declaraciones en redes sociales, llegó a traicionar dentro del reality para ganar visibilidad.

Por ahora, Yina Calderón se encuentra aislada junto a su hermana Claudia en una habitación de hotel, antes de ingresar al nuevo programa digital que promete dar de qué hablar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado le respondió a las participantes de MasterChef que creen que ella gana por "fanaticada"

Valentina Taguado no se guardo nada y, fiel a su personalidad aseguró que ella también "cocina rico" y se está preparando.

Karina García y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón dejó clara su posición sobre Karina García antes de iniciar el reality

Antes de iniciar la competencia, Yina Calderón hizo sorpresiva confesión sobre Karina García, quien también estará en el reality.

JuanDa es tendencia tras disfrazarse de su padre con el que no se habla hace años: así lo interpretó Talento nacional

JuanDa es tendencia tras disfrazarse de su padre con el que no se habla hace años: así lo interpretó

JuanDa reapareció en redes sociales al disfrazarse de su padre con el que no se habla hace años y fans dividen opiniones.

Lo más superlike

Björn Andrésen falleció a los 70 años Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció el actor catalogado como “el chico más guapo del mundo”

La industria cinematográfica está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor que marcó una generación con su talento y físico.

Clara Diago arremete contra Rafaella Chávez. La casa de los famosos

Clara Diago confiesa que no puede ver a Rafaella Chávez porque se metió en su relación: "La acabo"

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Shakira brilló en Cali con su ‘Las mujeres ya no lloran tour’ Shakira

Shakira en Cali hizo historia al cantar “Sin sentimiento” junto al Grupo Niche en el Pascual Guerrero

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales