Yina Calderón recordó a Epa Colombia con emotivo video tras alejarse del país: “te extrañaré”

Yina Calderón conmovió a sus cientos de seguidores al recordar a la empresaria Daneidy Barrera ‘Epa Colombia’, quien se encuentra privada de la libertad, días antes de ingresar a un nuevo reality en República Dominicana.

¿Cuál fue el emotivo video con el que Yina Calderón recordó a Epa Colombia?

En la tarde de este lunes 27 de octubre, la polémica influenciadora Yina Calderón tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores al compartir un corto y emotivo video en el que recordó un divertido momento junto a Epa Colombia, justo en el momento en el que decidieron oficializar su amistad ante la opinión pública.

Yina Calderón recordó a Epa Colombia en stream con Westcol/Canal RCN

Antes de que Epa Colombia fuera detenida por las autoridades colombianas y posteriormente condenada a poco más de cinco años de prisión por los delitos cometidos durante las protestas nacionales de 2019, la empresaria y Yina Calderón comenzaron a realizar transmisiones en vivo en donde abordaban diversos temas polémicos de la farándula criolla.

En una de estas emisiones, Karol Samantha, prometida de Epa, les preguntó directamente si ya consideraban que eran amigas, a lo que ambas respondieron: “Sí, ya somos amigas”.

¿Cuál es el nuevo proyecto que Yina Calderón iniciará en República Dominicana?

Vale la pena destacar que Yina Calderón tuvo que dejar Colombia para comenzar un nuevo proyecto en República Dominicana, donde compartirá espacio durante varios meses con personalidades de diferentes partes del mundo.

Yina Calderón realiza inesperada petición por la libertad de Epa Colombia en diciembre. (Foto Canal RCN).

Con este proyecto, Calderón continúa su sueño de consolidarse como una chica reality, luego de su recordada participación en La casa de los famosos Colombia, que fue el primer paso en la construcción de este camino que hoy comienza a dar los frutos esperados.

Allí también volverá a coincidir con su examiga Karina García, a quien, según sus propias declaraciones en redes sociales, llegó a traicionar dentro del reality para ganar visibilidad.

Por ahora, Yina Calderón se encuentra aislada junto a su hermana Claudia en una habitación de hotel, antes de ingresar al nuevo programa digital que promete dar de qué hablar.