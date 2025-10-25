Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan contundente elemento en casa de Baby Demoni que podría esclarecer su muerte

Un hallazgo sorprendente en la casa de Baby Demoni podría ser la clave para esclarecer los misterios detrás de su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hallazgo en casa de Baby Demoni podría ser la pieza que esclarezca su deceso
Elemento clave hallado en casa de Baby Demoni podría revelar cómo murió. (Foto referencia Freepik).

La muerte de Baby Demoni continúa generando conmoción entre sus seguidores, pues las extrañas circunstancias de su deceso dejaron más preguntas que respuestas. Ahora, un elemento contundente encontrado en la casa de la influenciadora ha salido a la luz y podría ser clave para esclarecer los hechos.

¿Cuál fue el elemento encontrado en la casa de Baby Demoni?

En entrevista con el podcast Conducta Delictiva, Juliana Calderón relató cómo vivió la muerte de Baby Demoni desde su perspectiva como amiga y abogada de la familia. En medio de su relato, la hermana menor de Yina Calderón reveló que en la casa de la influenciadora había una cámara de seguridad que habría registrado todo lo ocurrido dentro de la vivienda.

Baby Demoni habría quedado con muerte cerebral si sobrevivía
Expertos: Baby Demoni podría haber quedado con muerte cerebral si sobrevivía. (Foto referencia Freepik).

Sin embargo, esta cámara estaría conectada al celular de Samor One, expareja de Baby Demoni, cuyo paradero se desconoce actualmente.

“La hermana me comenta que ellos tenían una cámara en su apartamento. Entonces, bueno, si presuntamente fue un su1c1dio, ahí está la cámara que va a mostrar todo lo que pasó ese día. Una cámara que, según su hermana, está conectada al celular de su expareja (Samor One)”.

Sin embargo, al revisar la cámara se percataron de que la cámara ya no tenía la memoria.

¿Juliana Calderón tuvo acceso al celular de Baby Demoni tras su muerte?

Como abogada de la influenciadora, Juliana Calderón reveló que antes de que el celular de Baby Demoni fuera incautado por el CTI como objeto probatorio dentro de las investigaciones, tuvo acceso a él y alcanzó a transferir a su propio dispositivo varios contenidos grabados ese mismo día.

Cirujano de confianza de Baby Demoni contó lo que cree que pasó antes de su muerte
Cirujano de Baby Demoni rompe el silencio y revela su hipótesis sobre la misteriosa muerte. (Foto referencia Freepik).

Según contó, entre los archivos encontró videos y fotos en movimiento que registraron la fuerte discusión que Baby Demoni sostuvo con su expareja, Samor One, antes de su fallecimiento.

Además, Calderón señaló que el video que el joven compartió en redes sociales después de lo ocurrido no tendría coherencia con el material encontrado en el celular.

“Lo que él dice en el video es que sintió una corazonada y que ella le envió un audio diciendo que se iba a autolesionar, y que él se devolvió y la encontró… Ese audio nunca aparece en el celular de ella”.

