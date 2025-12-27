Karina García mostró el regalo sorpresa que le enviaron de cumpleaños, ¿fue Altafulla?

Karina García está de cumpleaños el próximo 29 de diciembre y según lo que mostró en sus redes ha empezado a recibir regalos desde días atrás.

¿Cuál fue el regalo que le enviaron a Karina García en su cumpleaños?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió a través de sus historias de Instagram su emoción por el regalo sorpresa que le enviaron hasta su casa.

La influenciadora mostró que en horas de la mañana le enviaron a su casa un arreglo florar con diferentes rosas y unos globos gigantes, junto a esto le enviaron varias cartas y mensajes.

Karina García se mostró emocionada con la sorpresa que le llegó y así lo expresó, dejando claro que era un detalle que le había tocado su corazón.

No lo puedo creer, ay no, ya empezaron a llegar los detallitos de cumpleaños.

Karina García mostró la sorpresa que recibió de cumpleaños de los seguidores de su relación con Altafulla. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Quién le envió el regalo sorpresa a Karina García? ¿Altafulla?

Según reveló la influenciadora este regalo se lo envió un grupo de sus fanáticos, pero no cualquira, sino, el que se creó por su relación con Andrés Altafulla.

Mi fandom nunca me decepciona. Gracias al team Karifulla.



La influenciadora antioqueña reveló que su team "Karifulla", fue el encargado de enviarle este gran detalle de cumpleaños, y aunque no fue su expareja, si tuvo algo que ver con él.

Por otra parte, la influenciadora reveló sus planes de celebración, contando que aunque tiene listo todo para celebrar su cumpleaños en Cartagena, le habían dado la noticia que tenía una fiesta sorpresa en Medellín.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano rompe en llanto tras visitar cárcel y tener emotivo encuentro, ¿con su mamá?

¿Qué confesión hizo Karina García tras cumplir años?

Karina García aprovechó que se aproxima su día más especial del año para contarles a sus seguidores que le encanta cumplir años en diciembre porque siente que es un mes que la representa.

Diciembre el mes en el que Dios decidió que yo llegara a este mundo, por ende, es la excusa perfecta para celebrar todo el mes.

La influenciadora aseguró que ha tenido la tradición de celebrar durante todos los diciembres pasados por las festividades de este mes y por su cumpleaños.

Amo diciembre, siento que es muy parecido a mi personalidad, alegre, divertida y feliz.