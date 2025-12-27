Aida Victoria Merlano rompe en llanto tras visitar cárcel y tener emotivo encuentro, ¿con su mamá?

Aida Victoria Merlano compartió recientemente un episodio personal que no pasó desapercibido entre sus seguidores por el caso de su mamá.

¿Por qué Aida Victoria Merlano estuvo visitando una cárcel?

La influenciadora Aida Victoria Merlano compartió unas imágenes en sus redes sociales en donde dejó ver que estuvo visitando una cárcel en la capital colombiana.

La creadora de contenido les compartió a sus seguidores imágenes y detalles de lo que fue esta visita a la cárcel La Picota en donde estuvo compartiendo con varios reclusos.

Aida Victoria reveló que el principal motivo de su visita a este centro penitenciario fue para llevarles unos detalles a los presidiario en el marco de la Navidad y celebraciones decembrinas.

Estuvimos en la cárcel La Picota entregando 1000 kits completos de aseo y quiero darles las gracias a ustedes por permitirme vivir de lo que amo.

Aida Victoria Merlano estuvo visitando cárcel en Bogotá. (Foto: Canal RCN)

¿Con quién se encontró Aida Victoria Merlano en la cárcel?

Luego de acudir a esta cárcel, la influenciadora se mostró visiblemente afectada y confesó que la situación la sobrepasó emocionalmente, al punto de no poder contener las lágrimas.

Según relató, un encuentro que tuvo durante la visita le removió sus sentimientos y la llevó a reflexionar sobre la realidad de quienes se encuentran privados de la libertad.

Y no falta Aida aguantándose las ganas de llorar.

La creadora de contenido les contó a sus seguidores que durante su visita había conocido el caso de un señor llamado Bernardo, quien en medio de su reclusión se había convertido en luz y ayuda para otros presos.

Don Bernardo es de esos rayitos de luz en medio de escenarios oscuros, tiene 67 años y cuida a los internos de la tercera edad.

Aida mostró una foto en la que se vio a punto de quebrarse en llanto tras abrazarlo y junto a ella decidió hacerle una promesa a esta persona, asegurándole que cuando salga de prisión lo ayudará a reinsertarse a la vida.

Así como él cuida de ellos yo voy a cuidar de él, así que muchachas tenemos un abuelito privado de la libertad que salen en año y medio y vamos a apadrinar su reinserción.

¿Qué se sabe del caso de la mamá de Aida Victoria Merlano?

Cabe resaltar que la madre de la influenciadora, Aida Merlano, se encuentra actualmente en prisión, razón por la cual muchos usuarios asumieron que la visita de Aida Victoria Merlano a la cárcel habría sido para reencontrarse con ella.

No obstante, la creadora de contenido prefiere mantener este tema alejado de sus redes sociales y aunque si habla sobre ella, nunca ha hablado de su situación legal.

Lo que se sabe es que Aida Merlano fue condenada a 11 años de cárcel en marzo de 2018 y en noviembre de 2022 la Corte Suprema le abrió otro proceso por lo que se le condenó a cinco años y seis meses más.