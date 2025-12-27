Tania Valencia reapareció en redes sociales tras los problemas de salud de su hijo: esto dijo

En los últimos meses, el nombre de la actriz y modelo, Tania Valencia, se ha convertido en centro de atención mediática tras confirmar el nacimiento de su primer hijo.

Además, Tania duró un largo periodo de tiempo desaparecida de redes sociales, pues estuvo bajo los respectivos cuidados de su hijo tras una inesperada confesión que realizó recientemente.

¿Cuál fue la razón por la que Tania Valencia estuvo desaparecida de redes sociales?

Es clave mencionar que Tania Valencia generó varios comentarios por parte de sus seguidores a través de las diferentes plataformas digitales acerca de la repentina ausencia que tuvo en sus redes sociales.

Esto dio Tania Valencia de la salud de su hijo. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, la actriz confesó recientemente, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, los difíciles momentos por los que atravesó tras el nacimiento de su hijo, quien llegó antes de lo estipulado, expresando las siguientes palabras:

“Dejé las redes por algo importante. Después de varias noches y días sumando más de un mes, mi esposo y yo logramos sacar adelante a nuestro hermoso bebé. Cuando hay amor, constancia y fe, todo siempre es posible”, agregó Tania en el video.

En la publicación que compartió Tania a través de sus redes sociales, se evidencia un video en el que estuvo desaparecida de las redes sociales tras los difíciles momentos por los que atravesó a nivel emocional tras algunas complicaciones que presentó su hijo.

¿Cuál fue la razón por la que Tania Valencia atravesó por difíciles momentos?

Tras varias confesiones que ha realizado Tania Valencia en sus redes sociales, se evidencia que atravesó por un complicado momento a nivel personal al tener un alto nivel de estrés.

¿Cuál es el estado de salud actual del hijo de Tania Valencia? | Foto: Canal RCN

Con base en esta situación, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN reveló que su hijo nació prematuro al padecer de preeclampsia.

A raíz de esta situación, la modelo confesó que a raíz de las complicadas condiciones en las que nació su hijo, tuvo que recibir un respectivo tratamiento por parte de especialistas médicos para que el estado de Dómenic fuera estable. Por eso, su reciente publicación en sus redes sociales ha generado conmoción en sus seguidores al ver que su pequeño tiene un buen estado de salud