Esto fue lo que Yeison Jiménez no alcanzó a disfrutar fuera del escenario

A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez fue visto como uno de los máximos referentes de la música popular colombiana, sin embargo, detrás de ese éxito había una realidad poco conocida: el artista casi nunca se permitió disfrutar de todo lo que había conseguido.

A punto de cumplir 35 años, Yeison reconocía que su vida había estado completamente concentrada en el trabajo, al punto de no saber lo que significaba darse un gusto personal.

¿Por qué Yeison Jiménez sentía que no había disfrutado su propio éxito?

El cantante contaba que su agenda había estado dominada por conciertos, viajes y compromisos durante años, la música se convirtió en su prioridad absoluta, y aunque los frutos de ese esfuerzo fueron evidentes, él mismo admitía que no se había detenido a vivirlos.

“Tengo casi 35 años y no he ido a un concierto de reguetón, no sé que es coger la plata un fin de semana y gastármela en Ibiza, en España, en Miami.” Expresó.

Yeison Jiménez planeaba una pausa para vivir con calma lo que el éxito y la agenda no le permitieron. Foto AFP/Rodrigo Varela

Incluso confesó que nunca había asistido a un concierto de reguetón ni a otros eventos por simple placer, pues siempre estaba trabajando o pensando en su próximo proyecto.

Para Yeison, el éxito no se tradujo en descanso ni en diversión. Reconocía con honestidad que no sabía lo que era “disfrutar su propio dinero”, porque cada día estaba enfocado en producir, crecer y cumplir con una responsabilidad que sentía enorme frente a su público y su familia.

¿Qué sacrificios personales hizo Yeison Jiménez en el camino?

Entre sus reflexiones más reveladoras, Jiménez habló de sus propiedades y bienes materiales, decía, casi con ironía, que tenía fincas con piscinas en las que quizá solo se había metido una vez.

“Yo tengo fincas, tengo piscinas, en las que me he metido una sola vez. Tengo una moto que la he prendido dos veces en mi vida. Simplemente quiero hacer un pare si mi padre celestial me presta la vida para disfrutar un poco del éxito y el dinero.” Relató.

Esa confesión dejó ver el nivel de sacrificio personal que asumió para consolidar su carrera, el artista reconocía que había cambiado momentos de tranquilidad por largas jornadas laborales, posponiendo el disfrute de su propia vida.

¿Cuál era el sueño que quería cumplir Yeison Jiménez después de los 35 años?

Yeison Jiménez tenía claro que quería hacer una pausa, si la vida se lo permitía, planeaba retirarse temporalmente de los escenarios al cumplir 35 años para enfocarse en su familia y en aquello que había dejado de lado.

A punto de cumplir 35 años, Yeison Jiménez reflexionó sobre el valor de la vida más allá de los escenarios. Foto AFP/Eva Marie Uzcategui

Según explicó, tras ese descanso deseaba dedicarse a crear canciones exclusivamente para Dios, como una forma de agradecimiento por los dones, las oportunidades y el camino recorrido.

Yeison Jiménez lo había conseguido todo en términos de fama y dinero, pero su anhelo era algo más sencillo, tiempo, calma y conexión con lo esencial, su legado no solo queda en la música que marcó a miles de seguidores, sino también la importancia de aprender a disfrutar la vida antes de que sea demasiado tarde.