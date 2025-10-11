Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

En las últimas horas, Martha Cristiana, exdirectora de Miss Universo México, confirmó que Jorge Figueroa, actual director de certamen, fue detenido en Tailandia junto a otros miembros de la organización de este país.

¿Por qué fue detenido el director de Miss Universo México?

De acuerdo con lo informado por la también creadora de contenido durante una conversación con el periodista Miguel Masjuan, la razón por la que fue detenido, es por una presunta vinculación con una empresa de “juegos en línea”.

Así mismo, la modelo y exdirectora aseguró que justo cuando estaba terminando su gestión al frente de la organización, ella le reportó a Raúl Rocha Cantú, copropietario de los derechos de la franquicia, varias irregularidades en las que estaría involucrado Figueroa.

“Lo hago (renunciar) porque veo que las cosas no van a funcionar. Hay muchos conflictos. Hay una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no las estaban tratando bien. Les estaban faltando al respeto, y esa persona es Jorge Figueroa”, dijo la actriz.

¿Qué pasó con el director de Miss Universo México?

En medio de la polémica que se ha generado en torno a su detención, han salido a la luz testimonios de mujeres en los que han hecho fuertes señalamientos en su contra.

Por ejemplo, la modelo Michelle Domínguez, actual Miss Quintana Roo 2025, dio a conocer por medio de un video que fue víctima de vi0lenc1a de Jorge Figueroa, además de acusarlo de insult0s, manipulaciones e incluso agr3siones físicas. Y no solo eso, pues de acuerdo con la versión de la joven, Figueroa habría provocado que una de sus compañeras la g0lpeara en la cara con su celular.

“No solamente me insult0, entró a mi habitación a las casi dos de la mañana con cinco personas para hurgar entre mis cosas. Además, ejerció vi0lenc1a psicológica y afectó mi desempeño”, señaló.

Teniendo en cuenta lo informado por medios locales, la detención tuvo lugar en en Bangkok luego de una denuncia del director de la franquicia local, Nawat Itsaragrisil, quien acusó a representantes de la organización mexicana de estar vinculados con una empresa de juegos de azar en línea, prohibidos en ese país.