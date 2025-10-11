Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Esta sería la extravagante suma de dinero que cobrarían los artistas urbanos colombianos por show

Ryan Castro, Blessd, Maluma y J Balvin figuran entre los artistas con exigencias y tarifas que generaron revuelo entre sus fans.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Cantantes de reguetón causan revuelo en redes sociales.
Salen a la luz los montos cobrados por los artistas urbanos colombianos por show. (Foto de Balvin - Amy Sussman/AFP) (Foto de Maluma - Candice Ward/AFP) (Foto de Blessd - Foto de Jose R. Madera) (Foto de Ryan - Foto de Theo Wargo/AFP)

En el mundo del espectáculo, los artistas no solo brillan por su talento, sino también por las exigencias que acompañan cada presentación.

Se revela extravagante suma cobrada por los reguetoneros en cada presentación.
Se revela cuanto cobran los artistas de reguetón por presentación. (Foto de Ryan Castro - Dimitrios Kambouris/AFP) (Foto de Blessd - Foto de Franck Fife/AFP) (Foto de J Blavin - Foto de Jamie McCarthy/AFP) (Foto de Maluma - Foto de Angela Weiss/AFP)

Artículos relacionados

Lo que ocurre detrás del escenario revela tanto como lo que se ve en él.

En el caso del género urbano, las condiciones para que sus estrellas se suban a la tarima son cada vez más sofisticadas y complejas, y los rumores sobre sus requerimientos no dejan de circular en redes sociales.

Ryan Castro, Blessd, Maluma y J Balvin figuran entre los nombres más comentados por sus supuestas peticiones antes de cada show.

Aunque no hay confirmación oficial, los comentarios en redes sociales han dado forma a una lista de exigencias que ha despertado curiosidad entre los fans y organizadores.

Artículos relacionados

Según los internautas y personas que se mueven en la realización de eventos, Ryan Castro solicitaría hospedaje para todo su equipo y su inseparable consola PlayStation 5.

Blessd, por su parte, elevaría el nivel con vuelo privado, seguridad personal, una consola de videojuegos y tres botellas de Clase Azul, un tequila premium que ronda los dos millones de pesos.

Maluma, en cambio, tendría todo incluido, desde el alojamiento hasta una producción de primer nivel.

Y J Balvin, fiel a su estilo, solo cantaría con su DJ personal y sobre una tarima tipo festival, diseñada especialmente para sus shows.

¿Cuánto cuesta tener a Ryan Castro, Maluma, Bleesd y J Balvin en el escenario?

Las cifras también han sido parte del debate. Según los comentarios que circulan, Ryan Castro cobraría alrededor de 1.100 millones de pesos por presentación.

Blessd superaría esa cifra con 1.280 millones. Maluma se ubicaría en los 3.200 millones, mientras que J Balvin lideraría la lista con 4.000 millones.

La publicación ha generado reacciones divididas entre los seguidores del género Urbano.

Algunos consideran que los precios están justificados por el nivel de producción y trayectoria, mientras otros los ven como excesivos.

Artículos relacionados

Más allá de las cifras, lo que está en juego es la experiencia que cada artista promete ofrecer.

Las exigencias pueden parecer extravagantes, pero también reflejan la evolución del espectáculo en vivo, donde cada detalle cuenta.

Los artistas del género urbano causan comentarios divididos por sus exigencias antes de los conciertos.
Los cantantes de reguetón causan controversia por sus exigencias antes de los conciertos. (Foto J Balvin - Foto de Jesse Grant/AFP) (Foto de Maluma - Foto de Mireya Acierto) (Foto de Ryan Castro - Foto de Mireya Acierto/AFP) (Foto de Blessd - Foto de Rodrigo Varela/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Beéle y Sara Orrego protagonizaron video Talento nacional

Beéle dejó ver cuál es su relación con Sara Orrego en video de "Lençóis Maranhenses"

Beéle rompió el silencio tras semanas de rumores sobre una relación con Sara Orrego en video de su nueva canción "Lençóis Maranhenses".

Giovanny Ayala en crisis económica Giovanny Ayala

¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

El artista Giovanny Ayala sorprendió a sus fanáticos con una inesperada confesión en sus redes sociales.

Shakira

Shakira en Bogotá: revelan que dos de sus exnovios asistieron a su presentación: ¿quiénes eran?

Shakira se presentó en Bogotá y entre el público estaban dos de sus exnovios, un detalle que llamó la atención de los fans.

Lo más superlike

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su nueva relación Juliana Calderón

Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si está o no con ex de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón se pronunció tras ver el revuelo que causó su nueva relación y ser asociada con Juan David Tejada: "Yo veré con quién estoy"

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila quedaron empatadas en el reto individual de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila empataron en MasterChef: ¿quién evitará ir al reto de eliminación?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era? Talento nacional

Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”