Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd borra todas sus canciones con reconocido artista y causa controversia en redes sociales

Blessd eliminó sus colaboraciones con un reconocido artista y desató una ola de reacciones por parte de sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Blessd borra canciones con un artista y causa revuelo en redes.
Blessd borra tres canciones con reconocido artista caleño y las redes estallan. (Foto de Blessd Foto de Jose R. Madera/AFP) (Foto de la silueta del cantante Freepik)

Blessdborra sus colaboraciones con un artista caleño tras una polémica que sigue escalando.

La relación entre los cantantes colombianos Blessd y Pirlo ha pasado de la música al enfrentamiento directo.

Bleesd borra todas sus canciones con Pirlo.
Blessd borra de sus plataformas las colaboraciones junto al cantante caleño Pirlo. (Foto de Blessd Foto de Jose R. Madera/AFP) (Foto de silueta de cantante Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Blessd y Pirlo?

Tras haber colaborado en varios temas, incluyendo un remix que marcó el inicio de su vínculo artístico, ambos artistas comenzaron a protagonizar enfrentamientos públicos desde mediados de 2024.

La tensión escaló cuando el mánager de Pirlo, Iván Andrés Galindo, presentó una demanda en la que se menciona a Blessd en un presunto caso de retención ilegal, lesiones personales y advertencias.

Según el testimonio de Galindo, los hechos ocurrieron durante la grabación de un video musical en Altos de Palmas, Medellín.

Artículos relacionados

El equipo de Pirlo habría sido invitado como parte de una colaboración artística, pero terminó entregando sus dispositivos móviles desbloqueados en medio de una situación que aún está siendo investigada.

¿Por qué Blessd eliminó las canciones con Pirlo?

En los últimos días, Blessd tomó la decisión de borrar de sus plataformas oficiales las canciones que había grabado junto a Pirlo.

Esta acción generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente porque se dio en medio de las acusaciones legales y la tensión acumulada entre ambos artistas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pirlo rompió el silencio y explicó su versión de los hechos.

En el clip, el caleño se dirige directamente a Blessd, cuestionando su discurso sobre “energías” y señalando que la verdadera razón por la que se eliminaron los temas fue porque Pirlo los escribió.

Además de tildarlo de “payaso” en un tono de burla y reclamo artístico.

¿Qué dice Blessd en medio de la controversia?

Mientras la polémica crece, Blessd continúa con su carrera musical. Ayer lanzó su nueva producción “Los Extraditablessd”, un proyecto que busca consolidar su estilo urbano con el trap que está en auge en Colombia.

Aunque no ha hecho declaraciones directas sobre el video de Pirlo, su enfoque parece estar en seguir adelante con su música y conectar con nuevas audiencias.

Artículos relacionados

La situación entre Blessd y Pirlo ha dejado claro que las diferencias personales pueden impactar profundamente en lo artístico.

Mientras las autoridades investigan las denuncias presentadas, los seguidores de ambos esperan claridad y, sobre todo, que la música vuelva a ser el centro de atención.

Pirlo arremete contra Blessd.
Pirlo arremete contra Blessd por borrar de las plataformas las canciones que hicieron juntos. (Foto de Blessd Foto de Jose R. Madera/AFP) (Foto de la silueta del cantante Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Jessi Uribe y Paola Jara dieron a conocer nuevos detalles de Emilia, su más reciente sencillo en honor a su primera hija juntos.

El hijo de J Balvin debuta cantando con su papá: ¡mira este video! J Balvin

Así dormía el hijo de J Balvin cuando era un bebé: "Con una canción de Eminem"

Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, pidió quedarse dormido escuchando una canción de Eminem y el tierno momento se volvió viral por su espontaneidad.

Paola Jara comparte emotiva fotografía junto a Jessi Uribe: ¿ya nació su bebé? Paola Jara

Paola Jara revela cómo se alista para recibir a Emilia: "Estoy preparándome"

Paola Jara atraviesa sus últimos días antes de la llegada de Emilia y mostró cómo se prepara para su nueva etapa, aprendiendo y compartiendo su experiencia como mamá primeriza.

Lo más superlike

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo