Blessd borra todas sus canciones con reconocido artista y causa controversia en redes sociales

Blessdborra sus colaboraciones con un artista caleño tras una polémica que sigue escalando.

La relación entre los cantantes colombianos Blessd y Pirlo ha pasado de la música al enfrentamiento directo.

Blessd borra de sus plataformas las colaboraciones junto al cantante caleño Pirlo. (Foto de Blessd Foto de Jose R. Madera/AFP) (Foto de silueta de cantante Freepik)

¿Qué pasó entre Blessd y Pirlo?

Tras haber colaborado en varios temas, incluyendo un remix que marcó el inicio de su vínculo artístico, ambos artistas comenzaron a protagonizar enfrentamientos públicos desde mediados de 2024.

La tensión escaló cuando el mánager de Pirlo, Iván Andrés Galindo, presentó una demanda en la que se menciona a Blessd en un presunto caso de retención ilegal, lesiones personales y advertencias.

Según el testimonio de Galindo, los hechos ocurrieron durante la grabación de un video musical en Altos de Palmas, Medellín.

El equipo de Pirlo habría sido invitado como parte de una colaboración artística, pero terminó entregando sus dispositivos móviles desbloqueados en medio de una situación que aún está siendo investigada.

¿Por qué Blessd eliminó las canciones con Pirlo?

En los últimos días, Blessd tomó la decisión de borrar de sus plataformas oficiales las canciones que había grabado junto a Pirlo.

Esta acción generó una ola de comentarios en redes sociales, especialmente porque se dio en medio de las acusaciones legales y la tensión acumulada entre ambos artistas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pirlo rompió el silencio y explicó su versión de los hechos.

En el clip, el caleño se dirige directamente a Blessd, cuestionando su discurso sobre “energías” y señalando que la verdadera razón por la que se eliminaron los temas fue porque Pirlo los escribió.

Además de tildarlo de “payaso” en un tono de burla y reclamo artístico.

¿Qué dice Blessd en medio de la controversia?

Mientras la polémica crece, Blessd continúa con su carrera musical. Ayer lanzó su nueva producción “Los Extraditablessd”, un proyecto que busca consolidar su estilo urbano con el trap que está en auge en Colombia.

Aunque no ha hecho declaraciones directas sobre el video de Pirlo, su enfoque parece estar en seguir adelante con su música y conectar con nuevas audiencias.

La situación entre Blessd y Pirlo ha dejado claro que las diferencias personales pueden impactar profundamente en lo artístico.

Mientras las autoridades investigan las denuncias presentadas, los seguidores de ambos esperan claridad y, sobre todo, que la música vuelva a ser el centro de atención.