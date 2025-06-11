Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reacciona con tristeza tras enterarse de los comentarios negativos de la Toxi Costeña

Yina Calderón expresó su dolor al descubrir que, su excompañera, la Toxi Costeña, habló mal de ella en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón se entera que la Toxi Costeña habló mal de ella.
Yina Calderón reacciona al enterarse del enfrentamiento entre la Toxi Costeña y su exmánager. (Foto Canal RCN)

Yina Calderón recibió una noticia en “La mansión de Luinny” que la dejó visiblemente afectada.

Yina Calderón se muestra afectada por los comentarios de sus seguidores.
Yina Calderón es alertada por sus seguidores sobre lo que dijo la Toxi Costeña sobre ella. (Foto Canal RCN)

La influencer se enteró de que la Toxi Costeña, con quien había compartido en La casa de los famosos Colombia, habría hablado mal de ella, según revelaciones hechas por el exmánager Oswaldo Arcia.

Los seguidores de Yina Calderón le enviaron muchos mensajes alertándola sobre las declaraciones que circulan en redes.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al enterarse de la supuesta traición de la Toxi Costeña?

Yina se mostró triste, decepcionada y algo incrédula, asegurando que no esperaba ese tipo de comentarios.

“La tóxica me traicionó, expresó Yina Calderón en el video.

En medio de la convivencia del reality, varias de sus compañeras se le acercaron a Yina al notar su estado de ánimo.

Con preocupación, le preguntaron qué le pasaba, Yina les explicó que había recibido múltiples mensajes de sus seguidores advirtiéndole sobre un conflicto en redes entre la Toxi Costeña y su exmánager.

Y que, según le han contado, en medio de ese enfrentamiento salieron a la luz audios y videos en los que la Toxi Costeña habla mal de ella y de sus hermanas.

Yina le confesó a sus compañeras que se sentía confundida por la situación, ya que consideraba a la Toxi Costeña como una amiga.

También asegura que el vínculo entre ambas se fortaleció por su enemistad con Karina Garcíay que sus hermanas la están defendiendo públicamente.

A pesar del impacto emocional, Yina decidió continuar con las dinámicas en “La mansión de Luinny”.

Aunque se mostró afectada, trató de enfocarse en su comunidad digital y en mantener su autenticidad frente a las cámaras.

Yina sigue recibiendo apoyo de sus seguidores dentro del reality mientras el enfrentamiento entre la Toxi Costeña y exmánager continúa escalando.

Yina Calderón se siente triste al enterarse del enfrentamiento entre la Toxi Costeña y su exmánager.
Yina Calderón se siente confundida por la situación de la Toxi Costeña y su exmánager. (Foto Canal RCN)
