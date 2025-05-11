¿A qué huele Valentina Taguado? Esto dijeron EN VIVO los aspirantes de La casa de los famosos Colombia

En medio de una entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, tres de los seis aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia 2026 vivieron un momento que rápidamente se volvió viral.

Esteban Bernal sorprende al revelar a que huele Valentina Taguado en entrevista con ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)

Esteban Bernal, Jonathan Fierro y Felipe Ojeda se encontraban conversando con la locutora Valentina Taguado cuando ocurrió algo que nadie esperaba.

¿A qué huele Valentina Taguado según el aspirante Esteban Bernal?

Esteban Bernal, uno de los aspirantes, interrumpió la charla para hacerle una inesperada petición a Valentina Taguado de que se dejara oler ya que ella tenía la costumbre de oler a todos sus invitados en las entrevistas.

Sin dudarlo, Valentina accedió y permitió que Esteban la oliera. Esteban quedó sorprendido por el aroma de la locutora y su reacción desató una ola de comentarios en redes sociales.

“Huele delicioso”, expresó Esteban Bernal en la entrevista.

Este gesto no es nuevo para la locutora. Valentina ha convertido el acto de oler a sus invitados en una especie de sello personal dentro de su programa.

Valentina ha olido a figuras como Zulma Rey, Falcao García, Jorge Rausch, Jessi Uribe, Karen Sevillanoy Esperanza Gómez.

Jonathan Fierro y Felipe Ojeda, los otros dos aspirantes presentes, reaccionaron con humor al momento, sumando al ambiente de la entrevista.

¿Cómo votar por los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Los tres aspirantes forman parte del tercer grupo que compite por un cupo en La casa de los famosos Colombia 2026.

Las votaciones para elegir al próximo habitante del reality están abiertas hasta el domingo 9 de noviembre a las 4:00 p.m. a través de la página oficial lacasadelosfamososcolombia.com.

El tercer grupo de aspirantes está conformado por seis hombres, entre ellos creadores de contenido, modelos, deportistas y exparticipantes de otros realities.

El público tiene la última palabra para decidir quiénes ingresarán a la casa más famosa del país.