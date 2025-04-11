Exmánager de La Toxi Costeña expuso audios de hijos de la cantante pidiéndole plata

Cindy Ávila mejor conocida como La Toxi Costeña en el mundo artístico ha estado protagonizando una polémica en los últimos días con su exmánager, Oswaldo Arcia.

La Toxi Costeña y Oswaldo Arcia han empezado a sacarse varios 'trapitos al sol' en su polémica en donde se han acusado y señalado de parte y parte.

El exmánager de la cantante ha asegurado que la artista es una persona 'malagradecida' y que ella no recuerda todo lo que supuestamente hizo él por sus hijos mientras estuvo en La casa de los famosos Colombia.

Precisamente, Oswaldo en las últimas horas ha empezado a exponer varios temas de los hijos de la artista, uno de ellos unos supuestos audios en donde ellos le pedían dinero para comer.

Será que publico las notas de los hijos de la Toxi Costeña pidiendo para comida, mientras la mamá se las da de la Karol G versión pobre.

Exmánager de La Toxi Costeña expuso audios de hijos de la cantante. (Fotos Canal RCN)

¿Cuáles fueron los audios que exmánager de La Toxi Costeña sacó a la luz?

Oswaldo Arcia a través de sus redes sociales empezó a sacar chats y supuestas pruebas de todo lo que sucedió con los hijos de la cantante.

El exmánager de la artista llevó la polémica hasta el punto de publicar un audio del hijo mayor de Cindy Ávila.

En el audio publicado por Oswaldo se puede escuchar aparentemente al hijo de La Toxi Costeña pidiéndole plata prestada.

A ver si me haces un favorcito de prestarme 100 mil pesitos.

Exmánager de La Toxi Costeña hizo denuncia al ICBF sobre los hijos de La Toxi Costeña

Tras sacar a la luz este audio del hijo mayor de La Toxi Costeña, Oswaldo Arcia hizo una fuerte denuncia en sus redes en donde etiquetó al ICBF.

ICBF Colombia hagan una visita a la casa de La Toxi y revisen el estado de los hijos (menores de edad) porque necesitan ayuda.

Como era de esperarse, este hecho de filtral el audio y exponer esa supuesta situación ante el ICBF no pasó por desapercibido en redes y muchos han criticado a Oswaldo.

Al exmánager de la artista lo han calificado como de desleal por exponer a los hijos de la que fue su representada y más con un tema tan sensible: "Los hijos no se tocan", "Cómo expones a unos menores" o "Con los niños no".