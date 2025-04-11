Ex de Aida Merlano no se quedó atrás y también mostró el rostro de su hijo: "Mi mini agropecuario"

Aida Victoria Merlano reveló el rostro de su hijo Emiliano días atrás en medio de un video publicitario, esto tras tres meses de su nacimiento. Aunque no se sabe si fue o no con autorización de Juan David Tejada, padre del menor, él no se quedó callado y reaccionó.

¿Cómo reaccionó Juan David Tejada luego que Aida Victoria Merlano revelara el rostro de su bebé?

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano pusieron fin a su relación sentimental a los pocos días del nacimiento de su hijo, esto al parecer por diferencias y problemas irreconciliables.

Desde que anunciaron su ruptura, ambos han estado protagonizando diferentes rifirrafes en redes sociales en donde se han sacado varios 'trapitos al sol' de su relación.

Sin embargo, el acto de Aida Victoria Merlano de revelar el rostro de su hijo no pasó por desapercibido y Juan David Tejada decidió compartir también un video en el que lo dejó ver con detalle y le lanzó una aparente indirecta a su expareja.

Te amo y te amaré siempre. Voy a luchar por ti como dé lugar solo te digo que estamos con Dios y las verdades tarde o temprano salen a la luz.

Juan David volvió a hacer énfasis en que la 'verdad' saldrá a la luz de lo que pasó en su relación con Aida y también confesó que no ha podido ver a Emiliano hacer varias semanas.

Solo dios, mi familia y tú sabes la faltan que me haces te adoro con mi alma, pero en cualquier momento la justicia llega.

Juan David Tejada respondió a Aida Victoria Merlano tras mostrar el rostro de su bebé. (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el emotivo video que compartió Juan David Tejada del rostro de Emiliano?

Juan David Tejada compartió un emotivo video junto a su directo mensaje hacia Aida Victoria Merlano en el que mostró y presumió de su faceta como papá.

Asimismo, al final de su video dejó un clip en el que mostró con detalle el rostro de Emiliano, una clara respuesta a la influenciadora.

Juan no dudó en sacar pecho y expresar en los comentarios que su hijo era una mini versión suya y que para él era todo en este momento.

Te amo, mi mini agropecuario, como no te imaginas. Eres mi vida entera.

¿Qué reacciones ha dejado el video y mensaje de Juan David Tejada, ex de Aida Merlano?

Como era de esperarse este video y respuesta de Juan David Tejada no ha pasado por desapercibido en redes sociales.

Múltiples internautas se han mostrado enternecidos con el video que compartió Tejada del rostro de su bebé y se unieron a su comentarios, asegurando que era impresionante lo idéntico que era a él.

Asimismo, la hija mayor de Juan David Tejada, Sara Tejada, aprovechó los comentarios de la publicación para mostrar su apoyo a su papá.

Solo tú y yo sabemos la realidad de las cosas tarde o temprano saldrá a la luz toda la verdad por que entre cielo y tierra no hay nada oculto.

Sara, dejó claro que al igual que su progenitor, cree que se le ha juzgado y criticado sin pruebas, y que por eso, ella confía en que todo saldrá a la luz para que las personas vean la verdad de las cosas y lo buen papá que al parecer es.

La gente habla por qué no conoce la clase de persona que eres lo excelente papá que has sido lastimosamente estamos en un mundo donde la gente jamás se va a conformar con nada donde al bueno lo juzgan y al malo lo adoran.