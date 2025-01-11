Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Nuevos datos sobre el crimen de B-King y Regio Clown salieron a la luz recientemente por parte de la Fiscalía del Estado de México, quien reveló detalles inéditos de lo que presuntamente sucedió.

¿Qué nuevos detalles reveló la Fiscalía del Estado de México sobre el caso de B-King y Regio Clown?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó un informe con detalles clave sobre el crimen de los artistas colombianos, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado 17 de septiembre tras ser reportados como desaparecidos.

El informe oficial describe cómo fueron engañados los artistas, se revelan pruebas que vinculan un vehículo, el recorrido que realizaron antes de ser asesin*dos y las pruebas que llevaron a la captura del presunto autor de los hechos.

En este documento se confirma que los cuerpos de los artistas fueron localizados el 17 de septiembre a las 16:49 p.m. en el municipio de Cocotitlán.

Sin embargo, los investigadores dictaminaron que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos con el lugar en donde les habrían quitad* la vida a los artistas.

Asimismo, se confirmaron las causas de muerte de los artistas tras los respectivos análisis en sus autopsias.

La muerte fue consecuencia de hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes.

Fiscalía de México dio nuevos detalles de las muertes de B-King y Regio Clown. (AFP: Francisco ROBLES)

¿Cuál fue el vehículo clave en el crimen de B-King y Regio Clown?

La fiscalía mexicana reveló que el vehículo que abordaron B-King y Regio Clown el día de su desaparición en la plaza Miyana en la colonia Granada fue clave para poder hallar a los presuntos responsables del caso, un vehículo alemán de color plateado.

Al parecer los artistas fueron llevado a la colonia Renovación en donde permanecieron por más de dos horas según se pudo detallar tras una investigación a sus dispositivos móviles, los cuales fueron apagados después de pasado ese tiempo.

Según expone el documento oficial el 23 de septiembre este vehículo fue llevado a un taller de pintura en el municipio de La Paz para que le hicieran unas modificaciones exteriores como pintarles sus rines de rojos.

El vehículo fue hallado el 24 de septiembre en una vivienda el municipio de Tepetlaoxtoc en donde estaba guardado en un parqueadero subterráneo y en este mismo sitio encontraron a una mujer secuestrada.

Un vaso que había en el puesto del copiloto fue la prueba reina para determinar que este había sido el vehículo en el que habían trasportado a los artistas, ya que tras hacerle las respectivas pruebas de se obtuvo coincidencia con el ADN de Bayron Sánchez (B-King).

De igual forma los investigadores lograron determinar que este vehículo era un siniestro y había sido dictaminado con pérdida total el 30 de mayo de 2025.

Así fueron engañados B-King y Regio Clown antes de su muerte. (Fotos AFP: ULISES RUIZ y Freepik)

¿Qué dijo la Fiscalía de México sobre los presuntos responsables de la muerte de B-King y Regio Clown?

En el documento revelan que alias “El Comandante” fue la persona que presuntamente recogió y llevó engañados a los dos artistas el 14 de septiembre al lugar en donde los privaron de sus vidas por orden de alias “El Pantera”, quien supuestamente pagó 200 mil pesos mexicanos.

Además, se reveló que hasta el momento han sido detenidas 16 personas en el marco de la investigación relacionada con el homicidio de dos músicos colombianos.

El 30 de octubre se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Cristopher “N” alias “El Comandante” por homicidi* calificado.

Al final del comunicado, estas entidades mexicanas dejan claro que continuarán con las investigaciones para esclarecer lo hechos en su totalidad. Asimismo, expresan que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia de condena en su contra..