Samor One rompió el silencio sobre la cámara que había en el apartamento de Baby Demoni

El caso del fallecimiento de la influenciadora Alejandra Esquin, conocida como Baby Demoni sigue siendo materia de investigación y en las últimas horas el que era su pareja, Miguel Ángel López (Samor One) rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Artículos relacionados Viral Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

¿Qué pasó con la cámara que había en el apartamento de Baby Demoni el día de la tragedia?

Tras más de dos semanas desde que conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Baby Demoni, la influencer que era amiga de Yina Calderón, su pareja decidió hablar de lo que pasó ese día y todos los señalamientos que ha recibido.

Samor One rompió su silencio en el pódcast 'Conducta delictiva' en donde respondió a uno de los interrogantes que salieron tras la muerte de su pareja, ¿qué pasó con la cámara que tenían en su apartamento el día de la tragedia?

El influenciador confirmó que sí tenían una cámara en el apartamento en el que vivían con Baby Demoni y su hija, pero que esta según sus palabras era de decoración y solo la usaban en casos netamente especiales.

Es que la cámara era una cámara de decoración, la cámara funcionaba conectada, pero usted solo podía ver en tiempo real y hablar.

Samor One contó qué pasó con la cámara y la grabación de la misma. (Fotos Canal RCN)

¿Samor One, pareja de Baby Demoni, borró las grabaciones de la cámara del apartamento?

Samor One contó en esta entrevista que dicha cámara solo la utilizaban supuestamente cuando tenían que salir con Baby Demoni a hacer diligencias y dejaban a su hija sola.

La utilizábamos cuando teníamos que salir a hacer alguna vuelta cerca y la niña se quedaba sola, nosotros la mirábamos y le hablábamos para saber que estaba bien.

El influenciador que es tecnólogo en gestión de redes aseguró que dicha cámara solo servía para ver en tiempo real y que esta al parecer no grababa porque no tenía un memoria Sd.

Si tenía espacio para su micro Sd, pero nunca tuvo memoria.

Samor One aseguró que dicha cámara necesitaba un tipo de memoria especial la cual era costosa y por lo tanto nunca la compraron.

Para grabar tenía que tener una micro Sd Clase 10, que no es una memoria barata, entonces nunca lo vimos como una necesidad para grabar.

¿La cámara está a disposición de las autoridades tras la muerte de Baby Demoni?

La pareja de Baby Demoni confirmó que esta cámara se la llevaron los investigadores del caso y que está bajo su custodia mientras se esclarecen los hechos.

Los investigadores se llevaron la cámara, ellos pueden mirar si está manipulada o no, la aplicación desde la que se veía estaba en el celular de Baby y mío.

Samor One asegura varias veces en la entrevista que dicha cámara solo estaba en el apartamento por decoración y que él no botó la memoria de grabación de esta.

Todo el mundo cree que hay una memoria, pero nunca hubo memoria. Nunca se la compramos, no hay más respuestas.