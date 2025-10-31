Samor One, pareja de Baby Demoni, rompió el silencio e hizo confesión: "No aguanto más"

Miguel Ángel López, conocido como Samor One, pareja de la influenciadora fallecida Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni se pronunció tras lo sucedido.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿Qué reveló Samor One de lo que le pasó a Baby Demoni?

Han pasado más de quince días desde el fallecimiento de la creadora de contenido en extrañas circunstancias, ya que hasta el momento su muerte es materia de investigación.

Samor One ha sido uno de los señalados tras el trágico fallecimiento de la influenciadora, esto porque fue la última persona que la vio con vida y estuvo al parecer discutiendo con ella minutos antes.

El influenciador decidió romper su silencio y pronunciarse por primera vez en el pódcast "Conducta delictiva" en donde dio su versión de los hechos y contó todo lo que ha vivido tras ser señalados por amigos y familiares de Alejandra.

Así yo sepa que soy inocente y todo el mundo lo sabe, hasta el día no me han declarado culpable, no puedo salir a la calle, algunos me culpan.

Novio de Baby Demoni se pronunció. (Foto referencia Freepik).

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

¿Qué reveló Samor One de lo que le pasó a Baby Demoni y de las acusaciones en su contra?

Samor One confesó en este pódcast que estaba cansado de todos lo señalamientos y por eso había querido romper su silencio de lo sucedido.

Voy a contar la verdad, no aguanto más. Todo este medio que hoy me tiene contra las cuerdas.

Samor contó que tras la muerte de su pareja ha recibido toda clase de insultos y amenazas en redes en donde lo han señalado y culpado por lo que le pasó a ella.

Hoy salgo a hablar porque ya estoy agotado, cansado de todos los insultos, amenazas, críticas que finalmente pues toda la gente me dice hermano no ponga atención, la última palabra la tiene la ley.

El influenciador fue sincero al expresar que está tranquilo porque está seguro que no hizo nada malo y que hasta el momento la ley lo respaldaba.

Han pasado 15 días desde que Baby Demoni se fue y la ley tampoco nos ha llamado, no se pronuncia, seguimos en la misma incertidumbre, salgo a hablar aquí primero.

Samor One confesó que ha tenido cuadros de depresión y que todo este tiempo se había callado tras lo sucedido, algo que le jugó en su contra.

He tenido unos cuadros de depresión altos. Yo soy una de las personas que no habla mucho, no ventila sus problemas, entonces todos estos días cargar con este peso me tiene cansado, agotado.

Artículos relacionados Yina Calderón Leonela Calderón se disfrazó de Yina Calderón y revivió el día que enfrentó a Andrea Valdiri

Novio de Baby Demoni confesó lo que le ha pasado tras su fallecimiento

Samor One contó que tras lo sucedido con su pareja aparte de todo lo que ha vivido a nivel emocional, también ha tenido problemas en su vida profesional, ya que ha perdido varios contratos.

El mundo de las redes es lo que me da de comer a mí, siento que mi imagen está quedando mal, que yo como persona estoy quedando mal.

Samor asegura que muchos lo han estado señalando para hacerlo hacerse culpable de algo que él no cometió.