Leonela Calderón se disfrazó de Yina Calderón y revivió el día que enfrentó a Andrea Valdiri

La hermana de Yina Calderón, Leonela Calderón, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras mostrar su disfraz de Halloween inspirado en su familiar.

¿Por qué Leonela Calderón se disfrazó de Yina Calderón?

Leonela Calderón aprovechó la celebración de Halloween para utilizar un curioso disfraz inspirado en su hermana.

La hermana de Yina decidió revivir uno de los momentos más polémicos de su hermana en el último tiempo, el día que se enfrentó a Andrea Valdiri en Stream Fighters.

Para esto Leonela decidió utilizar el mismo traje de Dragon Ball que utilizó Yina Calderón para salir al cuadrilátero de boxeo.

Asimismo, Leonela Calderón utilizó una peluca que le dio un estilo parecido al de Yina Calderón y así apareció a través de las historias de la cuenta de la empresa de su hermana.

Hermana de Yina Calderón utilizó disfraz de su hermana en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

¿Cómo quedó la hermana de Yina Calderón tras disfrazarse de ella?

Leonela Calderón apareció en sus historias de Instagram luciendo el disfraz y look de su hermana en Stream Fighters.

Además, decidió imitarla en sus gestos y forma de expresarse, asegurando que había regresado desde su reality en República Dominicana.

Leonela aprovechó su disfraz para hacerle promoción a los productos de su hermana en su ausencia por La mansión de Luinny.

Juliana Calderón se disfrazó de Andrea Valdiri: así lució

Las hermanas de Yina Calderón decidieron revivir el enfrentamiento entre su hermana y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 y por eso, tras Leonela caracterizar a Yina, Juliana se colocó en los zapatos de Valdiri.

Juliana Calderón compartió un avance de lo que será su disfraz de Andrea Valdiri y para esto mostró en sus redes sociales el peinado que se mandó a hacer similar al que lució la barranquillera el día del enfrentamiento de boxeo.

Los internautas están con altas expectativas por ver el resultado final de Juliana y verla junto a Leonela para recordar el día de su enfrentamiento.